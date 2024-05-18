台灣珍奶節人潮爆棚 趙美心讚茶香千家萬戶

國會議員趙美心手持珍珠奶茶開心亮相，她表示，起源於台灣的珍珠奶茶如今在聖蓋博谷已成為家喻戶曉的飲品。（記者張庭瑜/攝影）

「2024年大洛杉磯 台美人傳統週園遊會-台灣珍奶節」5月18日在蒙特利公園市的巴恩斯公園（Barnes Park）登場，這項年度盛事由大洛杉磯台灣會館、台美人傳統週籌委會以及駐洛杉磯台北經文處合辦，適逢5月亞太裔傳統月，慶祝台灣文化傳統及台美人對美國社會的重要貢獻。

視頻來源：記者張庭瑜╱拍攝

「台灣珍奶節」邀請到幸福堂、翰林、清原、鹿角巷、日青良月、Latea Lounge、Just Boba、85度C等南加 知名珍奶品牌設攤，讓民眾品嚐台灣道地風味。經文處也特別設置「珍奶節打卡牆」及「珍奶護照」活動，推出精美禮品吸引人潮，讓美國民眾透過珍奶認識「珍奶發源地」，增進對台灣的好感，進而將台灣列為未來觀光旅遊地。現場攤位包羅萬象，從農特產品、文創商品到各式美食應有盡有，還有園遊會射飛鏢、套圈圈等遊戲，洋溢著濃濃的台灣傳統味。主辦單位也邀請多位政商名流到場共襄盛舉，國會議員趙美心、加州 眾議員方樹強、蒙市市長黃泰平等均致詞肯定台美人對在地社區的重大貢獻。

活動總召集人冉瑞宜表示，傳統週園遊會歷年來都在突破創新，成為南加台美人最重要的年度文化盛事。為了吸引更多第二代、第三代年輕族群參與，今年特別規劃一系列親子互動活動及雙語節目，包括邀請雙語學校學生演出、童玩DIY等，讓下一代從生動活潑的體驗中認識父母及祖父母的故鄉。

而今年正值「台灣關係法」(TRA)立法45週年，經文處紀欽耀處長表示，台灣與美國是共享民主自由價值的堅實夥伴，期盼台美關係能在既有基礎上持續加溫。處長也提及即將於瑞士日內瓦召開的第77屆世界衛生大會（WHA），呼籲民眾到經文處攤位連署支持台灣參與，讓台灣在全球衛生事務上發揮更積極的作用，共同實現世界衛生組織(WHO)「全民均健」的願景。

趙美心表示，國會對台灣的友好及支持是跨黨派的共識，她將持續推動美台簽署自由貿易協定（FTA）及避免雙重課稅協定，以強化台美夥伴關係。方樹強議員則讚揚台灣珍奶席捲南加各地，成為連結社區民眾的潮流飲品。加州是全球第五大經濟體，與台灣的經貿合作對創造本地就業機會有重要意義。

冉瑞宜表示，「台美人傳統週」不僅是台美人社群內的年度盛事，更希望透過多元豐富的活動向主流社會傳遞台灣的軟實力。也希望未來能有更多這樣的活動，讓更多人了解和喜愛台灣文化，並期盼台美人社區能夠繼續在多元化和創新中成長。