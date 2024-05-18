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慶祝亞裔傳統月 參議員表揚南加八楷模

蔡英文：台灣有許多國際友人 對中關係不是唯一

台灣珍奶節人潮爆棚 趙美心讚茶香千家萬戶

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
國會議員趙美心手持珍珠奶茶開心亮相，她表示，起源於台灣的珍珠奶茶如今在聖蓋博谷已成為家喻戶曉的飲品。（記者張庭瑜/攝影）
國會議員趙美心手持珍珠奶茶開心亮相，她表示，起源於台灣的珍珠奶茶如今在聖蓋博谷已成為家喻戶曉的飲品。（記者張庭瑜/攝影）

「2024年大洛杉磯台美人傳統週園遊會-台灣珍奶節」5月18日在蒙特利公園市的巴恩斯公園（Barnes Park）登場，這項年度盛事由大洛杉磯台灣會館、台美人傳統週籌委會以及駐洛杉磯台北經文處合辦，適逢5月亞太裔傳統月，慶祝台灣文化傳統及台美人對美國社會的重要貢獻。

視頻來源：記者張庭瑜╱拍攝

「台灣珍奶節」邀請到幸福堂、翰林、清原、鹿角巷、日青良月、Latea Lounge、Just Boba、85度C等南加知名珍奶品牌設攤，讓民眾品嚐台灣道地風味。經文處也特別設置「珍奶節打卡牆」及「珍奶護照」活動，推出精美禮品吸引人潮，讓美國民眾透過珍奶認識「珍奶發源地」，增進對台灣的好感，進而將台灣列為未來觀光旅遊地。現場攤位包羅萬象，從農特產品、文創商品到各式美食應有盡有，還有園遊會射飛鏢、套圈圈等遊戲，洋溢著濃濃的台灣傳統味。主辦單位也邀請多位政商名流到場共襄盛舉，國會議員趙美心、加州眾議員方樹強、蒙市市長黃泰平等均致詞肯定台美人對在地社區的重大貢獻。

活動總召集人冉瑞宜表示，傳統週園遊會歷年來都在突破創新，成為南加台美人最重要的年度文化盛事。為了吸引更多第二代、第三代年輕族群參與，今年特別規劃一系列親子互動活動及雙語節目，包括邀請雙語學校學生演出、童玩DIY等，讓下一代從生動活潑的體驗中認識父母及祖父母的故鄉。

而今年正值「台灣關係法」(TRA)立法45週年，經文處紀欽耀處長表示，台灣與美國是共享民主自由價值的堅實夥伴，期盼台美關係能在既有基礎上持續加溫。處長也提及即將於瑞士日內瓦召開的第77屆世界衛生大會（WHA），呼籲民眾到經文處攤位連署支持台灣參與，讓台灣在全球衛生事務上發揮更積極的作用，共同實現世界衛生組織(WHO)「全民均健」的願景。

趙美心表示，國會對台灣的友好及支持是跨黨派的共識，她將持續推動美台簽署自由貿易協定（FTA）及避免雙重課稅協定，以強化台美夥伴關係。方樹強議員則讚揚台灣珍奶席捲南加各地，成為連結社區民眾的潮流飲品。加州是全球第五大經濟體，與台灣的經貿合作對創造本地就業機會有重要意義。

冉瑞宜表示，「台美人傳統週」不僅是台美人社群內的年度盛事，更希望透過多元豐富的活動向主流社會傳遞台灣的軟實力。也希望未來能有更多這樣的活動，讓更多人了解和喜愛台灣文化，並期盼台美人社區能夠繼續在多元化和創新中成長。

多位地方城市議員或代表到場支持，包括西科汶那（West Covina）市市長吳桐淮、鑽石吧（Diamond Bar）市市長劉栩琳、聖蓋博（San Gabriel）市議員丁言愉、聖瑪利諾（San Marino）市議員周書揚、約巴林達市（Yorba Linda）市議員黃瑞雅、天普市（Temple City）議員陳祥寧、阿罕布拉學區（Alhambra USD）教委張龍正等。

趙美心（中）頒發表揚狀給台灣會館董事長陳柏宇、召集人冉瑞宜以表彰他們在推廣台灣文...
趙美心（中）頒發表揚狀給台灣會館董事長陳柏宇、召集人冉瑞宜以表彰他們在推廣台灣文化和促進社區交流方面的傑出貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
經文處紀欽耀處長表示，感謝大洛杉磯台灣會館及台美人傳統週籌備委員會舉辦「台美人傳...
經文處紀欽耀處長表示，感謝大洛杉磯台灣會館及台美人傳統週籌備委員會舉辦「台美人傳統週」園遊會，並期望透過「台灣珍奶節」讓民眾體驗台灣美食文化、增進台美友誼，以及支持台灣參與國際組織。（記者張庭瑜/攝影）
全體來賓大合影。（記者張庭瑜/攝影）
全體來賓大合影。（記者張庭瑜/攝影）
方樹強與謝德智合影，並表示，希望通過這次活動促進台美文化交流，深化兩地友好關係，...
方樹強與謝德智合影，並表示，希望通過這次活動促進台美文化交流，深化兩地友好關係，同時推動經貿合作，讓更多人了解和支持台灣文化。（記者張庭瑜/攝影）
冉瑞宜表示，今年的園遊會在多元化和創新方面取得了顯著進展，不僅吸引了各年齡層的參...
冉瑞宜表示，今年的園遊會在多元化和創新方面取得了顯著進展，不僅吸引了各年齡層的參加者，特別是年輕一代，更讓他們有機會了解並體驗台灣文化的豐富內涵。（記者張庭瑜/攝影）
蒙特利公園市市長黃泰平（右二）及市議員一同頒發表揚狀給台灣會館董事長陳柏宇（左三...
蒙特利公園市市長黃泰平（右二）及市議員一同頒發表揚狀給台灣會館董事長陳柏宇（左三）及總召集人冉瑞宜（右三），以表彰他們在推廣台灣文化及促進社區交流方面的傑出貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀（中）頒發表揚狀給台灣會館董事長陳柏宇、召集人冉瑞宜。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀（中）頒發表揚狀給台灣會館董事長陳柏宇、召集人冉瑞宜。（記者張庭瑜/攝影）

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