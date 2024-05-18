我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶祝亞裔傳統月 參議員表揚南加八楷模

蔡英文：台灣有許多國際友人 對中關係不是唯一

黃埔建軍百年慶成功 南加退伍軍人協會鳴謝

記者王若然／聖蓋博市即時報導
中華民國退伍軍人協會南加州分會感恩餐會，(右起)南加分會理事長楊震南、世界日報社長于趾琴、中華民國前駐美大使袁健生、南加州分會副理事長張靖國。（記者王若然／攝影）
中華民國退伍軍人協會南加州分會感恩餐會，(右起)南加分會理事長楊震南、世界日報社長于趾琴、中華民國前駐美大使袁健生、南加州分會副理事長張靖國。（記者王若然／攝影）

中華民國退伍軍人協會南加州分會（ROC Veterans Association of Southern California）18日在聖蓋博市某餐廳舉辦感謝午餐會，慶祝該會紀念中華民國黃埔建軍100周年暨「群星會懷舊歌舞演出」圓滿落幕。中華民國前駐美大使袁健生、世界日報社長于趾琴、社團領袖等80多人出席。

退伍軍人協會南加分會理事長楊震南介紹，慶祝黃埔建軍100周年，該協會5月5日成功舉辦了慶祝大會暨「群星會懷舊歌舞演出」。他表示，中華民國退伍軍人協會有一種使命感，舉辦這樣的紀念活動。中華民國和黃埔建軍是密切相關的。中華民國在台灣70多年的發展，與國軍的犧牲貢獻有很大關係。他想要通過本次紀念黃埔建軍百年慶，提醒人們台灣70多年來享受到的和平、安居樂業的成果，國軍的貢獻至關重要。

楊震南說，舉辦這次的紀念活動有一定難度，「但我們做到了。」其中多次溝通聯繫，把表演嘉賓、出席貴賓齊聚一堂，付出了很多努力。群星會邀請了多位知名歌手演唱鄧麗君與蔡琴的歌曲，還有袁奇舞蹈團、楊鳳天舞蹈團、梁泉老師指導的舞蹈隊等團體參與演出，活動十分盛大。

袁健生大使與眾多僑界領袖、退伍軍人共進午餐，他說，退伍軍人與黃埔軍校很有淵源。楊震南接任理事長後，一直積極籌畫黃埔建軍百年慶典，「我認為這很有意義。」他受邀出席了當天的群星會，讚賞活動辦得非常成功，每個人都度過了美好的一天。

袁健生說，任何黨派、國家成立一百年都是不容易的。如今南加僑團慶祝黃埔建軍100周年，人們回顧歷史，從中華民國成立伊始到如今100多年，是黃埔軍人世世代代保衛的結果。

中華民國退伍軍人協會成立宗旨是凝聚旅美退伍軍人、眷屬及認同中華民國的僑胞。未來協會將每年以「中華民國退伍軍人節」的名義，在10月31日榮民節舉辦慶祝或教育活動，讓主流社會更容易理解，並持續為僑社服務，傳承愛國精神。

中華民國退伍軍人協會南加州分會（ROC Veterans Association...
中華民國退伍軍人協會南加州分會（ROC Veterans Association of Southern California）18日在聖蓋博市某餐廳舉辦感謝午餐會。（記者王若然／攝影）

中華民國 南加 加州

上一則

慶祝亞裔傳統月 參議員表揚南加八楷模

延伸閱讀

「君子近庖廚」新好男人烹飪賽 他花8小時熬湯摘冠

「君子近庖廚」新好男人烹飪賽 他花8小時熬湯摘冠
退伍軍人事務部高官涉自肥 發1100萬獎金 檢察長下令收回

退伍軍人事務部高官涉自肥 發1100萬獎金 檢察長下令收回
生活／文苑文學獎 26篇好文世界日報副刊分享

生活／文苑文學獎 26篇好文世界日報副刊分享
慶黃埔建軍百年 「群星會懷舊歌曲演出」爆滿

慶黃埔建軍百年 「群星會懷舊歌曲演出」爆滿
佳音社致敬母愛 場面溫馨感人

佳音社致敬母愛 場面溫馨感人
北美文苑文學獎頒獎禮 世報登場

北美文苑文學獎頒獎禮 世報登場

熱門新聞

有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
常見皮膚藥膏丙酸氯倍他索在美國的價格高達200多元，比其他國家貴數十倍。（圖／受訪人提供）

美藥價驚人 這款常用皮膚藥 竟比國外貴幾十倍

2024-05-14 19:56
警方搜查到被竊商品，並在屋內發現三把槍。（安大略市警局）

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

2024-05-12 14:04
1996年廣告預言，30年後的漢堡加薯條16元，旅行1.25萬元，基本車款6.5萬元。（TIAA提供）

神預言 30年前廣告已揭露今年物價

2024-05-15 13:09
南加爾灣市一名UPS司機在工業園區遭遇槍擊身亡，嫌疑人被警方逮捕，目前調查犯罪動機。（abc7電視台）

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

2024-05-17 19:06

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬
跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕