黃埔建軍百年慶成功 南加退伍軍人協會鳴謝

中華民國退伍軍人協會南加州分會感恩餐會，(右起)南加分會理事長楊震南、世界日報社長于趾琴、中華民國前駐美大使袁健生、南加州分會副理事長張靖國。（記者王若然／攝影）

中華民國 退伍軍人協會南加 州分會（ROC Veterans Association of Southern California）18日在聖蓋博市某餐廳舉辦感謝午餐會，慶祝該會紀念中華民國黃埔建軍100周年暨「群星會懷舊歌舞演出」圓滿落幕。中華民國前駐美大使袁健生、世界日報社長于趾琴、社團領袖等80多人出席。

退伍軍人協會南加分會理事長楊震南介紹，慶祝黃埔建軍100周年，該協會5月5日成功舉辦了慶祝大會暨「群星會懷舊歌舞演出」。他表示，中華民國退伍軍人協會有一種使命感，舉辦這樣的紀念活動。中華民國和黃埔建軍是密切相關的。中華民國在台灣70多年的發展，與國軍的犧牲貢獻有很大關係。他想要通過本次紀念黃埔建軍百年慶，提醒人們台灣70多年來享受到的和平、安居樂業的成果，國軍的貢獻至關重要。

楊震南說，舉辦這次的紀念活動有一定難度，「但我們做到了。」其中多次溝通聯繫，把表演嘉賓、出席貴賓齊聚一堂，付出了很多努力。群星會邀請了多位知名歌手演唱鄧麗君與蔡琴的歌曲，還有袁奇舞蹈團、楊鳳天舞蹈團、梁泉老師指導的舞蹈隊等團體參與演出，活動十分盛大。

袁健生大使與眾多僑界領袖、退伍軍人共進午餐，他說，退伍軍人與黃埔軍校很有淵源。楊震南接任理事長後，一直積極籌畫黃埔建軍百年慶典，「我認為這很有意義。」他受邀出席了當天的群星會，讚賞活動辦得非常成功，每個人都度過了美好的一天。

袁健生說，任何黨派、國家成立一百年都是不容易的。如今南加僑團慶祝黃埔建軍100周年，人們回顧歷史，從中華民國成立伊始到如今100多年，是黃埔軍人世世代代保衛的結果。