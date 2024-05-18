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希望之城Seacliff醫療中心南橙縣開張

橙縣訊
希望之城杭廷頓海灘新醫療中心開張剪綵儀式。(City of Hope)
希望之城杭廷頓海灘新醫療中心開張剪綵儀式。(City of Hope)

美國最先進的癌症研究與治療機構之一希望之城（City of Hope），5月14日宣布位於杭廷頓海灘的錫克利夫（Seacliff）醫療中心正式開業。這個佔地1.7萬平方呎的設施標誌著希望之城在橙縣服務網絡的重大擴展，匯集了專業能力卓越的領先癌症專家，能夠為當地居民提供更便捷的先進癌症治療服務。

橙縣希望之城院長Annette Walker表示：「希望之城深知，擁有專攻癌症治療的專業知識能夠挽救患者的性命，能夠在家門口獲取這些專業治療，對於患者而言有多麼重要。錫克利夫醫療中心的醫生和員工不僅是橙縣最頂尖的癌症專家，更是富有同情心和奉獻精神的專業人士，陪伴患者走過康復之路。感謝所有幫助實現這一天的人。」

希望之城錫克利夫醫療中心副首席醫師Nishan Tchekymedian醫生說道：「確保癌症患者獲得最好的治療是我們一直以來的希望，這也是我們開設希望之城錫克利夫醫療中心的初衷，未來將繼續努力。」Tchekymedian醫生是血液科兼腫瘤內科醫生，將在希望之城錫克利夫醫療中心接診。

錫克利夫醫療中心是橙縣希望之城醫療網絡中的第二大中心，為患者提供多種治療項目和服務，包括知名醫生和醫療團隊提供的高級癌症治療；駐院手術，包括治療皮膚癌的莫氏(Mohs)顯微手術、活檢以及其他小型手術；配有20個可觀賞橙縣全景視野的私人輸液區；15間配備大型螢幕顯示器、光線充足的診療室，用於患者諮詢；提供參加突破性臨床試驗的機會；專職社工和財務顧問提供的現場諮詢服務；滿足患者精神和情感需求的支持性照護服務；結合中西醫的綜合腫瘤學服務，提升治療效果和生活品質；在婦科腫瘤學、攝護腺癌、血癌症等領域擁有無與倫比的專業治療服務等。

兩度戰勝癌症的杭廷頓海灘居民Kathy Miller Willahan表示，很慶幸這家醫療中心開設在她家附近。「癌症很可怕。但這家醫療中心為每位走進來的患者帶來了希望，給予他們為了與親人一起迎接更多明天的勇氣。永遠記住，『希望比恐懼更強大』。隨著希望之城在亨廷頓海灘的設立，希望就在眼前。」

希望之城錫克利夫醫療中心坐落於2100 Main St., Ste. 300, Huntington Beach，將於5月20日星期一正式接待首批患者。

希望之城錫克利夫醫療中心副首席醫師Nishan Tchekymedian致詞。(...
希望之城錫克利夫醫療中心副首席醫師Nishan Tchekymedian致詞。(City of Hope)

癌症 橙縣 腫瘤

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