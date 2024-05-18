華裔少女16歲大學畢業 有志造福行動障礙者

16歲華裔大學畢業生敖星星將赴UCLA深造，有志改善行動障礙者生活品質。（受訪者提供）

又是一年畢業季，16 歲的華裔少女敖星星（Stellina Ao）即將從洛杉磯 州立大學（Cal State LA）的工程電腦科技學院畢業，獲頒電腦科學學士學位，輔修生物醫學工程和數學。她的研究項目涉及感覺運動神經科學、機器學習和生物醫學工程的交叉點，可望有效改善中風倖存者、癱瘓或截肢患者及其他行動障礙患者的生活品質。

敖星星的研究嘗試改良一種名為「人腦電腦介面」（brain-computer interface）的設備，該設備監控個人的神經活動，並與機器學習演算法共享，然後向義肢（prosthetic limb）發送動作命令。她說，「正在開發的設備試圖在大腦和執行器例如義肢之間建立合成連接」。

她的導師、洛州大電機與電腦工程學院教授 Deborah Won說，敖星星的研究項目大有潛力，以後的學生能夠繼續她的研究，開發基於無創腦電圖的人腦電腦介面。「她建立和運行實驗的動力，可能僅次於她開發新演算法的動力。敖星星從她讀過的論文得到啟發，推出新演算法，取得飛躍性進展。她雄心勃勃、敢想敢做質，可望成為一名解決醫學界最艱鉅挑戰的研究人員。」

2020年，小學六年級生敖星星從南加州安那罕市的Fairmont小學畢業，那年秋天，12歲的敖星星被洛州大提前入學計劃（Early Entrance Program）錄取，該項目接受11至15歲的天才少年，作為全職學生註冊洛州大榮譽學院，華人習慣稱為大學「少年班」。

敖星星從小就喜愛數學，小學五年級已開始學習微積分預科課程。後來她又加入約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）為南加州青少年提供的線上和實體課程，進一步對電腦科學和人工智慧（artificial intelligence，簡稱AI ）產生了興趣。

敖星星說，「我很喜歡邏輯謎題和編碼過程中涉及的邏輯，吸引我進入電腦科學領域。大約11、12歲時，我對AI產生興趣，雖然當時還不懂AI有多重要。但我意識到模擬智能非常神奇，屬於非常抽象且廣泛的科學前沿」。

在入學洛杉磯州大不久，敖星星便將自己所有的興趣結合在一起。她說，「能夠接觸到很多跨學科的內容真是太好了。我在電腦科學、數學、生物醫學工程和神經科學方面擁有多元化背景，能夠整合所有這些知識，進行交叉學習和研究。個人研究專案有很大的獨立性和彈性許可，這是大學生通常很難獲得的經歷，也是我非常看重洛州大課程的原因」。

敖星星從小就向往進入一個造福他人的領域，「我想做一些能夠影響人們的事情，最好是在醫療或臨床環境中」，並在生活中增強了她的志向。有一次她在居住的喜瑞都市（Cerritos）社區遇到一位鄰居，在交談中敖星星解釋了自己在洛州大進行的研究項目，這位鄰居立即表示對她的研究成果十分期待。敖星星回憶說，「這名鄰居十分興奮，她非常希望我能幫助她的中風倖存者兄弟」。