為保學童安全 天普市擬在必經路段畫設人行橫道

天普市議會7日投票決定在 Garibaldi路和 Encinita 路交叉口新增全向停止標誌，以改善車流秩序和保護行人，尤其是學童的安全。（天普市市議會截圖）

洛杉磯 縣天普 市（Temple City）市議會7日通過新決議，在Garibaldi路（Garibaldi Avenue ）與Encinita路（Encinita Avenue）交叉口設置全向停止標誌，此舉旨在優化車輛通行秩序並加強行人安全。

根據Transtech工程公司受市政府委託所進行的交通工程評估，儘管該交叉路口未完全符合「加州 統一交通控制設施手冊」中設置全向停止控制的標準，但鑑於過去三年內該路口發生6起側面碰撞事故，以及大量行人和自行車使用者經常穿越此路口，因此被認為設立全向停止標誌是必要的。此外，Encinita路上的停車車輛造成視線受限，亦是此次決定的重要考量因素。

市政工程師Ali Cayir指出，雖然車流量尚未在所有高峰時段超過門檻，但考慮到許多學生每日上學必須經過此地，全向停止標誌將顯著提升安全性。

此次改進措施包括在Garibaldi路設置停止標誌及附加「ALL WAY」輔助標牌，為Encinita路現有的停止標誌添加「ALL WAY」標牌，並在交叉口南側和東側畫設人行橫道。同時，將在Garibaldi大道設置「前方停車」預警標誌，並在Encinita路東側的Garibaldi大道段畫設40呎紅色禁停區，以提高交叉口的能見度。

預計該項目耗資2萬5000元，將在批准後三個月內完成。該計畫已於4月10日獲得交通和公共安全委員會一致通過，符合天普市2021年制定的地方道路安全計畫。