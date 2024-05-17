南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣市一名UPS司機在工業園區遭遇槍擊身亡，嫌疑人被警方逮捕，目前調查犯罪動機。（abc7電視台）

一名UPS司機5月16日（週四）在橙縣爾灣 市（Irvine）工業園區內遭到槍擊身亡。監視器影片顯示，一輛皮卡車停在UPS卡車旁，開槍後迅速駛離。當局在約20分鐘車程外的聖地牙哥 峽谷路（Santiago Canyon Road）發現嫌疑車輛，隨後追車對峙。特警隊（SWAT）出動狙擊手，放出警犬將嫌疑人從車內拖出。嫌犯身中數槍送醫治療。

據爾灣警察局發言人表示，這起案件發生在當日約下午3時，案發地點位於克萊斯勒路（Chrysler Drive）與本迪克斯路（Bendix Way）交叉口附近的工業區。多名目擊者向警方報告稱聽到數聲槍響。警員抵達現場後，發現一名男性受害者坐在一輛UPS貨運卡車的駕駛座上，身中多槍，情況危急；儘管醫護人員緊急救治，但因傷勢過重宣告死亡。

根據空拍畫面顯示，事發當時，一輛銀色皮卡車停靠在UPS卡車旁，槍手下車後向受害者連開數槍，隨即迅速返回車內逃離現場。隨後警方在接到多方報案後，迅速展開搜捕行動，並在聖地牙哥峽谷路（Santiago Canyon Road)）的一處地點發現符合肇事車輛特徵的皮卡車。為確保社區安全並防止嫌疑人繼續逃竄，警方出動特警隊、狙擊手和K9部隊對嫌疑人藏匿的皮卡車進行包圍。

在對峙過程中，警方多次嘗試勸說嫌疑人投降但無效；為了控制局勢並防止嫌疑人孤注一擲，特警隊決定對皮卡車實施強制措施。在釋放催淚瓦斯無效後，狙擊手向車輛開火，隨後警犬將受傷的嫌疑人從車內拖出來。因嫌疑人身中多槍，傷勢嚴重，被送往當地醫院緊急治療，目前暫時平穩。

經過警方初步調查，這起兇殺案並非隨機殺人或搶劫行為，而是針對UPS司機的有預謀攻擊。目前尚不清楚受害者是否在抵達工業園區前就已被嫌疑人跟蹤，或者兇手是否有提前埋伏等待。專案組正在全面調查受害者與兇手之間可能存在的關聯，以期儘快查明案件的犯罪動機。受害者的家屬透露，遇難的UPS司機生前曾在美軍服役，也是兩個年幼孩子的父親。他在工業園區內遇害的地點通常是其在繁忙的送貨工作後稍事休息的區域。

目前，爾灣警察局法醫團隊和犯罪現場調查人員已在案發地點展開證據搜集工作。由於本案仍處於調查初期階段，警方也呼籲任何可能掌握此案相關線索的民眾盡快與爾灣警察局聯絡，聯繫電話：949-724-7200。