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今年頭5月 LAX沒收4227件走私動植物產品

記者楊青/即時報導
洛杉磯國際機場海關收繳的走私進口珊瑚。（LAX海關提供）
洛杉磯國際機場海關收繳的走私進口珊瑚。（LAX海關提供）

美國海關和邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）17日表示，從今年年初開始到5月中旬，洛杉磯國際機場LAX）CBP檢查站、LAX國際郵件稽查處、 聯邦漁獵局（USFWS）聯合在LAX扣留了4227件動植物產品，這些產品違反了聯邦野生動物法和國際瀕危物種公約；並且提醒民眾，夏季旅遊旺季到來，避免購買和攜帶珍稀動物為原料的紀念品進入美國。

LAX海關五個月來扣押的產品包括鱷魚頭骨、肉乾、皮帶、錢包、鱷魚標本、海龜頭骨、皮、袋鼠肉、尾巴、耳朵、大象腳趾甲、奇異蝴蝶、孔雀羽毛、貝殼、珊瑚、海參、鯊魚軟骨、沙海獅油軟膠囊。

被查獲的產品以單獨包裹的形式透過航空郵件，從新加坡、越南、澳洲、中國、泰國、英國、墨西哥和秘魯運抵洛杉磯國際機場，並準備運往美國各地。

「非法野生動物販運是最有利可圖的自然資源犯罪之一」，LAX海關總監Andrew H. Douglas表示，包括野生動物和野生動物產品的收穫和銷售，這些珍稀野生動物被用作藥品、時尚、食品或寵物出售給消費者，經手人從中謀取暴利。

洛杉磯聯邦海關現場稽查業務總監Cheryl M. Davies警告，聯邦海關的農業野生動植物保護專家是阻擊全球受保護野生動物和植物物種販運的前線，他們高超的專業知識讓任何可疑的非法走私插翅難逃。

大多數國家遵守《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES) 保護本國動植物。該條約由包括美國在內的180 多個國家簽署，以支持野生動物和植物的可持續貿易，同時保護瀕危物種。此外，美國法律還為海洋哺乳動物、大象、斑點貓、海龜和野生鳥類等動物提供更強大的保護，意味著禁止銷售或進出口相關產品。

美國的資源保護法和條約不僅涵蓋活體動物和植物，還涵蓋由毛皮、獸皮、皮膚、羽毛、鱗片、貝殼、鹿角、角、牙齒、爪子、骨頭製成或裝飾的標本、食物、零件和產品。美國法規普遍禁止進口森林獵物，無論涉及何種物種。

比如旅客如果從國外帶回穿山甲、鱷魚皮、蝴蝶、蛾和昆蟲等相關產品，入關時會有麻煩。如果要進口鳥類或任何其他活體動物、野生動物食品或活體植物，請在返回美國之前聯繫美國農業官員，或查詢政府官網www.fws.gov/service/permits。

洛杉磯國際機場海關收繳的珍稀蝴蝶標本。（LAX海關提供）
洛杉磯國際機場海關收繳的珍稀蝴蝶標本。（LAX海關提供）
洛杉磯國際機場海關收繳的走私烏龜頭骨。（LAX海關提供）
洛杉磯國際機場海關收繳的走私烏龜頭骨。（LAX海關提供）
洛杉磯國際機場海關收繳的鰐魚皮製品。（LAX海關提供）
洛杉磯國際機場海關收繳的鰐魚皮製品。（LAX海關提供）
洛杉磯國際機場海關收繳的珍稀蝴蝶標本。（LAX海關提供）
洛杉磯國際機場海關收繳的珍稀蝴蝶標本。（LAX海關提供）

洛杉磯國際機場 LAX CBP

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