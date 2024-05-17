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2024國際科工展洛城開幕 大中華四地學子共赴盛會

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
2024年雷傑納隆國際科工展吸引了世界各地的菁英學子參賽，他們親身感受到科技創新的魅力，激發對科學的興趣和熱情。（記者張庭瑜/攝影）
2024年雷傑納隆國際科工展吸引了世界各地的菁英學子參賽，他們親身感受到科技創新的魅力，激發對科學的興趣和熱情。（記者張庭瑜/攝影）

2024年雷傑納隆國際科工博覽會（Regeneron International Science and Engineering Fair，簡稱ISEF）5月11日至17日在洛杉磯會議中心舉行。作為世界上規模最大、層次最高的高中學生科技工程競賽，本屆ISEF吸引來自80多個國家和地區的1800多名優秀學子參加，包括來自大中華兩岸四地的華人學生；在參賽項目上，華人學生的研究涉及領域廣泛，從傳統文化到前沿科技，從生命科學到工程技術，展現多元視角和創新思維。

中國派出31人代表團參賽，學生分別來自廣東、重慶、上海、北京、四川、湖南、浙江、江蘇等省市。此外，來自台灣、香港澳門、馬來西亞、新加坡等地的華人學生也加入這場科技盛宴。能夠站在這個舞台上的選手，皆是層層選拔脫穎而出的佼佼者。據悉，參加ISEF的學生通常需要在地區、州或國家級別的科學競賽中獲得前三名或最高獎項，方能獲得參賽資格。

中國學生的參賽學科眾多，涵蓋行為科學、生物醫學工程、細胞和分子生物學、化學、工程、環境科學、材料科學、數學、微生物學、物理學和機器人等多個領域，展現了中國學生的多元才華和創新能力。項目包括線性文化遺產的復興價值的公眾認知研究、針對帕金森病患者的餐具抖動消除技術、仿生可傾斜振動鰭潛水推進器的工程設計、手語識別機器人助手等，展現中國少年在諸多領域的創新力和探索精神。

來自香港的11名學生參賽團隊，展示計算生物與生物信息學、能源，包括可持續材料與設計、環境工程、機器人與智能機器等領域的研究成果，課題包括MMRTD：針對癡呆症的多感官混合現實療法、適用於救護車的RFID交通控制系統 (MPRCS)、用果皮和幾丁質塗層製成的抗菌可食用一次性物品等。

來自澳門的15名學生參賽團隊，展示基於深度學習的顯微鏡圖像分析、一步合成非晶態ZnP2複合陽極以促進鋰離子電池的快速充電性能、自主生態系統監測車等創新項目。

而不少在美國求學的華人學生也加入了參賽的行列。許多家長不遠千里從美國各州趕來，只為支持孩子追逐科學夢想。其中來自南京的張女士就是其中一員，而她的三個孩子全部入圍今年的ISEF，也令她倍感自豪。

除了激烈的角逐，ISEF也變成一個文化交流的盛會。展覽期間，許多身著民族特色服飾的各國學生齊聚一堂，通過科學的語言增進友誼，也為未來的國際科研合作奠定了基礎。

澳門學生的參展作品之一是設計用於消化道治療的特洛伊微型機器人，該微型機器人能在消...
澳門學生的參展作品之一是設計用於消化道治療的特洛伊微型機器人，該微型機器人能在消化道內進行診斷和治療，如活組織檢查、給藥等，具有微創和精準的優勢。（記者張庭瑜/攝影）
韓國學生穿著傳統韓服，並在展位前熱情地向參觀者介紹自己的研究項目，文雅的韓服與現...
韓國學生穿著傳統韓服，並在展位前熱情地向參觀者介紹自己的研究項目，文雅的韓服與現代科技形成了鮮明對比，卻又和諧統一。（記者張庭瑜/攝影）
香港學生的參展作品之一是從甘蔗渣中合成的納米纖維素對重金屬離子的吸附及生物膜生成...
香港學生的參展作品之一是從甘蔗渣中合成的納米纖維素對重金屬離子的吸附及生物膜生成研究。（記者張庭瑜/攝影）
日本學生身著和服亮相ISEF展覽會，不僅為現場增添了獨特的異國風情，更成為了文化...
日本學生身著和服亮相ISEF展覽會，不僅為現場增添了獨特的異國風情，更成為了文化交流的橋樑。這種將傳統文化與現代科技融合的方式，展現了日本學生的文化自信和創新精神，為展覽會增添了亮點。（記者張庭瑜/攝影）
印尼女學生們則穿著「卡巴亞」（Kebaya），這種緊身上衣配以纏裙的傳統服飾，展...
印尼女學生們則穿著「卡巴亞」（Kebaya），這種緊身上衣配以纏裙的傳統服飾，展現了印尼女性的柔美，展現印尼學生的文化自信和創新精神，為展覽會增添了亮點。（記者張庭瑜/攝影）

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台灣學生參加ISEF科工展 南加校友歡迎科學之星

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