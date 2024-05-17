2024國際科工展洛城開幕 大中華四地學子共赴盛會

2024年雷傑納隆國際科工展吸引了世界各地的菁英學子參賽，他們親身感受到科技創新的魅力，激發對科學的興趣和熱情。（記者張庭瑜/攝影）

2024年雷傑納隆國際科工博覽會（Regeneron International Science and Engineering Fair，簡稱ISEF）5月11日至17日在洛杉磯會議中心舉行。作為世界上規模最大、層次最高的高中學生科技工程競賽，本屆ISEF吸引來自80多個國家和地區的1800多名優秀學子參加，包括來自大中華兩岸四地的華人 學生；在參賽項目上，華人學生的研究涉及領域廣泛，從傳統文化到前沿科技，從生命科學到工程技術，展現多元視角和創新思維。

中國派出31人代表團參賽，學生分別來自廣東、重慶、上海、北京、四川、湖南、浙江、江蘇等省市。此外，來自台灣、香港 、澳門 、馬來西亞、新加坡等地的華人學生也加入這場科技盛宴。能夠站在這個舞台上的選手，皆是層層選拔脫穎而出的佼佼者。據悉，參加ISEF的學生通常需要在地區、州或國家級別的科學競賽中獲得前三名或最高獎項，方能獲得參賽資格。

中國學生的參賽學科眾多，涵蓋行為科學、生物醫學工程、細胞和分子生物學、化學、工程、環境科學、材料科學、數學、微生物學、物理學和機器人等多個領域，展現了中國學生的多元才華和創新能力。項目包括線性文化遺產的復興價值的公眾認知研究、針對帕金森病患者的餐具抖動消除技術、仿生可傾斜振動鰭潛水推進器的工程設計、手語識別機器人助手等，展現中國少年在諸多領域的創新力和探索精神。

來自香港的11名學生參賽團隊，展示計算生物與生物信息學、能源，包括可持續材料與設計、環境工程、機器人與智能機器等領域的研究成果，課題包括MMRTD：針對癡呆症的多感官混合現實療法、適用於救護車的RFID交通控制系統 (MPRCS)、用果皮和幾丁質塗層製成的抗菌可食用一次性物品等。

來自澳門的15名學生參賽團隊，展示基於深度學習的顯微鏡圖像分析、一步合成非晶態ZnP2複合陽極以促進鋰離子電池的快速充電性能、自主生態系統監測車等創新項目。

而不少在美國求學的華人學生也加入了參賽的行列。許多家長不遠千里從美國各州趕來，只為支持孩子追逐科學夢想。其中來自南京的張女士就是其中一員，而她的三個孩子全部入圍今年的ISEF，也令她倍感自豪。