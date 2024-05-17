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台灣學生參加ISEF科工展 南加校友歡迎科學之星

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
台灣學生及帶隊老師在洛杉磯會展中心前留影，紀念參加2024年國際科學與工程大獎賽（ISEF）的寶貴經歷。（記者張庭瑜/攝影）
台灣學生及帶隊老師在洛杉磯會展中心前留影，紀念參加2024年國際科學與工程大獎賽（ISEF）的寶貴經歷。（記者張庭瑜/攝影）

建國中學南加州校友會5月16日（週四）赴洛杉磯會展中心，歡迎台灣代表隊參加2024年國際科學與工程大獎賽（International Science and Engineering Fair，簡稱ISEF）。20名隊員分別來自建國中學、北一女中、師大附中、復興實驗高中、新竹科學園區實驗高中、台中大甲高中和屏東高中，攜帶12件作品角逐ISEF十大類別獎項，競爭總額900萬元獎金。

建中校友會會長王虎表示，去年他在歡迎建中機器人社團參加全國賽時結識了隊長林靖閔。今年得知他作為台灣代表隊成員參賽ISEF，校友會積極籌劃各項支援活動。5月11日台灣隊抵達洛杉磯時，校友會成員前往下榻旅館迎接並分享比賽信息，並且成立了籌備委員會為台灣年輕科學家加油打氣，希望他們能在比賽中為國爭光。

去年帶領機研校隊參賽的隊長林靖閔分享，他曾參加FRC機器人競賽，培養了對跨領域研究的濃厚興趣。今年他來展示在植物科學方面的研究成果，探討植物在面對熱壓力和病原菌侵襲時，免疫能力受損的原因。他希望未來能繼續深耕植物科學研究，為台灣在國際科學界爭光。

本次一同帶隊的蔡宜芳教授認為，科展對學生而言是極為寶貴的經驗，訓練他們說服他人、突顯作品優點、深入探討問題的能力。評選過程相當嚴謹，老師們在春節期間開始幫助學生找出設計漏洞、強化重點、簡化複雜部分並進行集訓。學生的表達能力和全面的背景知識是最為關鍵的。科展教育的價值在於，訓練學生將知識活用、轉化為理論和觀點、發現並解決問題的能力。

另一位帶隊的李文憲教授回顧20多年來帶領學生參加科展的點點滴滴。他強調，科展能夠激發學生的研究精神，培養創造力和解決問題的能力。台灣參加ISEF的隊伍，從2003年的9隊增加至今年的12隊，參賽學科也從早期集中在物理、化學、數學，逐漸擴展到電腦、嵌入式系統、機器人等多元領域。教授群在春節後開始每週集訓，指導學生精進研究內容、展示技巧和英語表達能力。相較20年前，現在的學生思維更加活潑、能接受多元觀點。科學研究也從單一學科轉向跨域的應用導向，著重培養解決實際問題的能力。

經文處教育組組長李政翰則指出，本次台灣20名參賽學生中有多位女性，展現出推動女性參與科學教育的卓越成果。而在國際競賽方面，ISEF與PISA、奧林匹亞競賽並列三大賽事，但ISEF在參賽人數和國家代表性上更勝一籌。獲獎學生在升學時具有顯著優勢，更讚揚學生的作品展現了專業素養和創新能力。

國立台灣科學教育館劉火欽館長擔任領隊，他指出，12件作品經過縣市、全國、國際等多重選拔，充分展現學生的研究實力。今年在生物和植物領域有諸多創新突破，歸功於中研院和台大教授的指導。科展經驗不僅有助升學，更重要的是培養學生完整的研究能力，使他們在學術研究方面更為出眾。歷屆科展學生在學界和科技界多有傑出成就。

值得一提的是，台灣已連續20多年組團參加ISEF，展現教育部和各校在推動科學教育上的不懈努力，也造就了諸多優秀科研人才，為台灣在國際科學舞台爭光。

建中校友會及學生、老師在洛杉磯會展中心前合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
建中校友會及學生、老師在洛杉磯會展中心前合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
李文憲教授表示，科展能夠激發學生的研究精神，培養他們的創造力和解決問題的能力。台...
李文憲教授表示，科展能夠激發學生的研究精神，培養他們的創造力和解決問題的能力。台灣參加ISEF的隊伍和學科也在增加和擴展。（記者張庭瑜/攝影）
劉火欽館長指出，12件作品經過縣市、全國、國際等多重選拔，充分展現學生的研究實力...
劉火欽館長指出，12件作品經過縣市、全國、國際等多重選拔，充分展現學生的研究實力，今年在生物和植物領域有諸多創新突破，這歸功於中研院和台大教授的指導，幫助作品在學理上取得新發現。（記者張庭瑜/攝影）
北一女中校友暨南加州中文學校聯合會會長車慶餘（左）為學妹們加油打氣，並送上小禮物...
北一女中校友暨南加州中文學校聯合會會長車慶餘（左）為學妹們加油打氣，並送上小禮物鼓勵。（記者張庭瑜/攝影）
師大附中（右）和復興實驗中學學生（左）在自己的作品前合影。（記者張庭瑜/攝影）
師大附中（右）和復興實驗中學學生（左）在自己的作品前合影。（記者張庭瑜/攝影）

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