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資安專家:年長華人「多金好騙」 被犯罪集團盯上

記者楊青／洛杉磯即時報導
洛杉磯縣社區成人學校資訊安全專家徐士坦表示，犯罪集團現在盯住了「多金而好騙」的在美華人，尤其是年長華人。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣社區成人學校資訊安全專家徐士坦表示，犯罪集團現在盯住了「多金而好騙」的在美華人，尤其是年長華人。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣社區成人學校資訊安全專家徐士坦16日在「反詐騙」講座中分享表示，殺豬盤、假冒公檢法、虛擬綁架、投資欺詐等等，是近年華人最常見的詐騙種類；在「吃遍」東南亞、中國大陸和台灣之後，犯罪集團盯住了「多金而好騙」的在美華人，尤其是年長華人，現在又進而發展到用英文詐騙，騙術如出一轍，民眾需處處小心，避免落入陷阱。

徐士坦表示，各種手段和方法無孔不入，幾乎無人能夠幸免成為欺詐犯罪的釣魚目標。最近從台灣回來，一個年長老朋友請他幫忙購買蘋果公司禮品卡，這才發現這位朋友被詐騙集團盯上。後來這位朋友說，他在臉書上認識一個自稱是中東的石油大亨，信以為真，等發現的時候自己已被騙了10多萬元。

他表示，近年在華人設的詐騙流程和手法都有一定的規律，其中「殺豬盤」讓華人社區哀鴻遍野。源自緬北的殺豬盤詐騙園區，用各種培養感情、建立信任的方式，最後將受害人的錢財詐乾，一走了之。更有甚者，詐騙集團還在臉書等公眾媒體上假扮「好心律師」，假裝幫助詐騙受害人，結果再次詐騙，許多受害人雪上加霜，接連被剝兩層皮。

徐士坦表示，假冒中國警察、檢察官、法官和中國領事館的戲法已上演多年，但至今仍有一些老華僑上當受騙。但近期最猖獗的是虛擬綁架和投資欺詐，或者多種欺詐手法聯合使用。最近就有華人留學生接到電話，說他犯了法需要隔離，但不能告訴家人和朋友。結果在華人留學生獨自離開寄養家庭的同時，騙子以AI仿真聲音對留學生家人索贖8萬美元。

根據FBI的最新報告，2023年全美60歲以上老人受害人因被騙損失高達34億元，比2022年增加了11%。實際上受騙損失的數字大得多。而在受騙受害人中，以加州、佛州和德州的年長者最多。

徐士坦特別提醒，緬北詐騙集團當年從毒品和賭博開始，發展到近年的集體詐騙；而在榨乾東南亞和大陸之後，美國成為他們的主要目標。詐騙集團今年進一步發展到英文詐騙，他們雇用印度人和菲律賓人，將目標轉化為轉英文人，所以不僅是年長者，年輕人也要非常小心。

徐士坦在講座中特別提醒，不要隨便接受QR Code掃描，犯罪團夥可能使用贈送小禮物或中獎作為誘餌，吸引民眾掃描QR Code。實際上一旦掃描，手機很可能陷入釣魚網站，把你的資訊全部調走。

其次是避免點擊不認識或有懷疑的簡訊，比如說一個帶有鏈接的簡訊發給你，你點擊鏈接之後很可能導致你手機資訊被駭，欺騙集團可以通過你的手機進入你的資訊後門，隨時監控你，或盜用你的帳號或個人信息，去詐騙別人。所以遇到不認識的有連結的簡訊，應該立即拉黑。

徐士坦表示，面對紛繁複雜的騙局，「零信任」是保護自己的好辦法。所謂零信任，就是不見到真人不信任，比如電話、簡訊、郵件等等要求轉帳，詢問你的姓名出生年月地址社會安全號等等，一定要警覺，你的直覺如果告訴你情況可能不對，就要三思而行。

洛杉磯縣社區成人學校資訊安全專家徐士坦表示，犯罪集團現在盯住了「多金而好騙」的在...
洛杉磯縣社區成人學校資訊安全專家徐士坦表示，犯罪集團現在盯住了「多金而好騙」的在美華人，尤其是年長華人。（記者楊青／攝影）

華人 詐騙集團 殺豬盤

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