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美中工商協會 5/25舉辦年會 重量級嘉賓出席

記者張宏/洛杉磯即時報導
美中工商協會第十九屆理事會新當選的會長林寧國（左五）率領副會長潘明（右五）和李惠瓊（左四）等人16日舉辦新聞發佈會，宣布將於25日下午5時在Langham酒店舉辦就職典禮暨頒獎晚宴。（記者張宏／攝影）
美中工商協會第十九屆理事會新當選的會長林寧國（左五）率領副會長潘明（右五）和李惠瓊（左四）等人16日舉辦新聞發佈會，宣布將於25日下午5時在Langham酒店舉辦就職典禮暨頒獎晚宴。（記者張宏／攝影）

美中工商協會第19屆理事會將於25日下午5時在巴沙迪那（Pasadena）的Langham酒店舉辦就職典禮暨頒獎晚宴，在16日新聞發佈會上，新當選的會長林寧國（Neville Lin）表示，年會重量級嘉賓匯聚，將邀請Vizio創始人王蔚擔任主講嘉賓，同時頒發今年CEO大獎給國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明。

林寧國表示，協會成立於1996年，有超過100多名企業家和傑出專業人士，合計營業總額達100億元。他感謝第18屆理事會會長李世海在過去四年做出的努力，發展了30多名新會員，在未來兩年他會帶領領導團隊繼續努力，繼續為會員提供溝通平台，和社會各界交流合作，為會員權益發聲，同時推動慈善事業，幫助社區和弱勢群體，把協會變得更強大。

這次年會邀請Vizio品牌創始人王蔚（William Wang）擔任演講嘉賓，王蔚在短短五年內創立Vizio品牌，使其成為美國最大智能電視企業之一。最近Vizio更是被沃爾瑪（Walmart）以23億元價格收購。他將在典禮上分享成功故事與心得，相信到場的每一個人會受到智慧啟迪，邀請所有會員參加這一盛會，共同見證協會又一重要時刻。

副會長潘明（Andrew Pan）表示，年會屆時將有300多名嘉賓出席，並為本年度四大獎項得主頒獎，分別為年度CEO（CEO of the Year）、年度下一代CEO（Next Generation CEO of the Year）、年度會員（Member of the Year）和年度社區領袖獎（Community Leader of the Year）。年度CEO獲得者是國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明，年度下一代CEO獲獎者是思念食品美國CEO仝文娟。

副會長李惠瓊（Sophia Li)表示，活動現場準備了精彩的文藝節目，邀請男高音歌唱家李振濤和王真之，同時由協會會員組成的舞蹈團帶來的精彩舞蹈，這是他們精心排練數月的成果。現場還有專屬抽獎活動，獎品包括華航和南航豪華經濟艙機票。

美中工商協會是一個位於美國南加州，具有一定規模和影響力的商會。協會距今已有28年歷史，是由在美國取得傑出成就的華裔企業家，及有規模公司的高級管理人員和各行業專業人士組成。

CEO 加州 思念食品

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