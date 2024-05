美中工商協會 5/25舉辦年會 重量級嘉賓出席

美中工商協會第十九屆理事會新當選的會長林寧國(左五)率領副會長潘明(右五)和李惠瓊(左四)等人16日舉辦新聞發佈會,宣布將於25日下午5時在Langham酒店舉辦就職典禮暨頒獎晚宴。(記者張宏/攝影)

美中工商協會第19屆理事會將於25日下午5時在巴沙迪那(Pasadena)的Langham酒店舉辦就職典禮暨頒獎晚宴,在16日新聞發佈會上,新當選的會長林寧國(Neville Lin)表示,年會重量級嘉賓匯聚,將邀請Vizio創始人王蔚擔任主講嘉賓,同時頒發今年CEO 大獎給國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明。

林寧國表示,協會成立於1996年,有超過100多名企業家和傑出專業人士,合計營業總額達100億元。他感謝第18屆理事會會長李世海在過去四年做出的努力,發展了30多名新會員,在未來兩年他會帶領領導團隊繼續努力,繼續為會員提供溝通平台,和社會各界交流合作,為會員權益發聲,同時推動慈善事業,幫助社區和弱勢群體,把協會變得更強大。

這次年會邀請Vizio品牌創始人王蔚(William Wang)擔任演講嘉賓,王蔚在短短五年內創立Vizio品牌,使其成為美國最大智能電視企業之一。最近Vizio更是被沃爾瑪(Walmart)以23億元價格收購。他將在典禮上分享成功故事與心得,相信到場的每一個人會受到智慧啟迪,邀請所有會員參加這一盛會,共同見證協會又一重要時刻。

副會長潘明(Andrew Pan)表示,年會屆時將有300多名嘉賓出席,並為本年度四大獎項得主頒獎,分別為年度CEO(CEO of the Year)、年度下一代CEO(Next Generation CEO of the Year)、年度會員(Member of the Year)和年度社區領袖獎(Community Leader of the Year)。年度CEO獲得者是國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明,年度下一代CEO獲獎者是思念食品 美國CEO仝文娟。

副會長李惠瓊(Sophia Li)表示,活動現場準備了精彩的文藝節目,邀請男高音歌唱家李振濤和王真之,同時由協會會員組成的舞蹈團帶來的精彩舞蹈,這是他們精心排練數月的成果。現場還有專屬抽獎活動,獎品包括華航和南航豪華經濟艙機票。

美中工商協會是一個位於美國南加州 ,具有一定規模和影響力的商會。協會距今已有28年歷史,是由在美國取得傑出成就的華裔企業家,及有規模公司的高級管理人員和各行業專業人士組成。