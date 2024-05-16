安大略機場4月客運量增8%貨運量漲4.1%

安大略國際機場候機大廳。（本報爝案照）

安大略國際機場 (ONT) 4 月客運量持續強勁增長 8%，接待了國內外旅客超過 57萬3000 人次，國內旅客超過 53萬7000人次和國際旅客3萬6000人次，較去年 4 月分別增長 8.2% 和 5.5%。今年前四個月，ONT 的旅客量超過200百萬人次，比 2023 年同期增長 9.4%，並且保持連續 38 個月的漲勢

安大略國際機場管理局 (OIAA) 執行主任埃爾卡迪 (Atif Elkadi) 表示，4月是旅客增長的另一個強勁月份。隨著我們的機場繼續受到航空旅客的歡迎，我們的航空公司合作夥伴正在增加新航線並擴大現有服務，這些都預示著今年剩餘時間內陸帝國的航空旅行的良好前景。

埃爾卡迪指出，安大略國際機場受益於內陸帝國最近的人口增長，並被證明是南加州 航空旅行具有大吸引力且便捷的選擇。根據機場早些時候報告稱，預計ONT今年夏天將接待近 220 萬名旅客，比去年夏天增加 15.1%，是美國航空運輸協會Airlines for America (A4A) 行業預測的平均 6.3% 的兩倍多。埃爾卡迪表示：“人們對消費品的強勁需求幫助了ONT機場 4 月份和今年前四個月的貨運量實現積極增長。我們一直預計貨運方面將恢復增長，對 4 月份的貨運量感到滿意。

4月份客運量最多的航空公司是：1. 西南航空（37.0%），2.美國航空（16.1%）,3.邊疆航空（14.6%）,4.達美航空 （10.6%）,5.阿拉斯加航空（7.0%）。

4 月貨運總量反彈至近 61,000 噸，比去年同月增加 4.1%。航空貨運量年增8.8%，超過58,500噸。2024 年前四個月，貨運量增長 1.3%，而貨運和郵件相加的總貨運量小幅下降 2.3%。