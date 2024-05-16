內陸河濱通脹率全美排名第四

據報導，河濱地區通脹嚴重程度在全美排名第四。（KTLA）

據KTLA電視台消息，南加 內陸河濱（Riverside）地區的通貨膨脹率（簡稱：通脹率）在全美排名第四，僅次於達拉斯（Dallas）、底特律（Detroit）和檀香山（Honolulu）等城市。

消息稱，在南加內陸地區河濱、安大略（Ontario）和聖伯納汀諾（San Bernardino），過去兩個月通脹率約上漲了1.4%，尤其嚴重的是，物價上漲正衝擊這個失業率為5.5%的城市，高於全美平均失業率。

專家認為，河濱當地通脹率進一步上漲，是由於能源成本和天然氣價格上漲所導致。

據WalletHub發佈報告，引用了聯邦勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）數據，指出洛杉磯通脹率在全美排名第九位，排名在前的是邁阿密（Miami)、舊金山(San Francisco）和西雅圖（Seattle）。

在全美范圍內，四月間通脹率保持在3.4%，逐漸接近美聯儲目標利率 2%，儘管通脹停滯（stagflation）繼續影響著經濟。消息指出，通脹停滯是一種經濟條件，特徵是增長停滯，失業率高和通脹率高。這帶來了一個獨特挑戰，原因是對抗通脹的典型措施如提高利率，可能會對失業率和經濟增長產生負面影響。

儘管民眾希望經濟開始增長，但許多消費者正在失去信心。專家日前預測，學生貸款 利率將飆升至有史以來的最高水平，大約維持在本科生直接貸款利率6.53%左右。自從學生貸款利率維持高位已經有16年，其中包括對研究生貸款，以及家長貸款的加息。所有這些，加上創紀錄的高房貸利率，家庭債務日益加深，可能意味著美國經濟正在走向衰退。

據稱，美聯儲將在6月間尋求降低利率，儘管許多專家相信利率直到2025年才會下降。