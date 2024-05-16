我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指盤中短暫突破4萬點 本波牛市最高點

有人脫衣有人秀納粹符號 紐約都柏林實時互動屏叫停

內陸河濱通脹率全美排名第四

河濱訊
據報導，河濱地區通脹嚴重程度在全美排名第四。（KTLA）
據報導，河濱地區通脹嚴重程度在全美排名第四。（KTLA）

據KTLA電視台消息，南加內陸河濱（Riverside）地區的通貨膨脹率（簡稱：通脹率）在全美排名第四，僅次於達拉斯（Dallas）、底特律（Detroit）和檀香山（Honolulu）等城市。

消息稱，在南加內陸地區河濱、安大略（Ontario）和聖伯納汀諾（San Bernardino），過去兩個月通脹率約上漲了1.4%，尤其嚴重的是，物價上漲正衝擊這個失業率為5.5%的城市，高於全美平均失業率。

專家認為，河濱當地通脹率進一步上漲，是由於能源成本和天然氣價格上漲所導致。

據WalletHub發佈報告，引用了聯邦勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）數據，指出洛杉磯通脹率在全美排名第九位，排名在前的是邁阿密（Miami)、舊金山(San Francisco）和西雅圖（Seattle）。

在全美范圍內，四月間通脹率保持在3.4%，逐漸接近美聯儲目標利率2%，儘管通脹停滯（stagflation）繼續影響著經濟。消息指出，通脹停滯是一種經濟條件，特徵是增長停滯，失業率高和通脹率高。這帶來了一個獨特挑戰，原因是對抗通脹的典型措施如提高利率，可能會對失業率和經濟增長產生負面影響。

儘管民眾希望經濟開始增長，但許多消費者正在失去信心。專家日前預測，學生貸款利率將飆升至有史以來的最高水平，大約維持在本科生直接貸款利率6.53%左右。自從學生貸款利率維持高位已經有16年，其中包括對研究生貸款，以及家長貸款的加息。所有這些，加上創紀錄的高房貸利率，家庭債務日益加深，可能意味著美國經濟正在走向衰退。

據稱，美聯儲將在6月間尋求降低利率，儘管許多專家相信利率直到2025年才會下降。

利率 貸款 南加

上一則

「蜘蛛人」從天而降 南加健身房遭殃

下一則

她佔了這個公務職缺 年薪高過市長、州長甚至美國總統

延伸閱讀

南加內陸推「10湖」旅遊 自得其樂

南加內陸推「10湖」旅遊 自得其樂
庫卡蒙加牧場市 內陸物流樞紐、交通要道

庫卡蒙加牧場市 內陸物流樞紐、交通要道
庫卡蒙加牧場市平均房價近80萬元 年漲逾6%

庫卡蒙加牧場市平均房價近80萬元 年漲逾6%
灣區將現逾80℉高溫 內陸可能超過90℉

灣區將現逾80℉高溫 內陸可能超過90℉
緩解缺電 內陸河濱縣梅尼菲市蓋大型電池儲能電廠

緩解缺電 內陸河濱縣梅尼菲市蓋大型電池儲能電廠
內陸華人愛去的購物中心現「零元購」 近40人被捕

內陸華人愛去的購物中心現「零元購」 近40人被捕

熱門新聞

有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
當事人在健身中心外找回被盜汽車，卻發現情況慘不忍睹。（讀者提供）

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

2024-05-09 20:30
政府部門的走訪發現，至少有24間房有過於擁擠問題。（蒙市市府提供）

世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬

2024-05-09 15:33
中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
常見皮膚藥膏丙酸氯倍他索在美國的價格高達200多元，比其他國家貴數十倍。（圖／受訪人提供）

美藥價驚人 這款常用皮膚藥 竟比國外貴幾十倍

2024-05-14 19:56

超人氣

更多 >
盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤

盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤
女子在沃爾瑪抱怨商品幾乎全上鎖 6元紙巾也不放過

女子在沃爾瑪抱怨商品幾乎全上鎖 6元紙巾也不放過
台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷
南加富翁Baldwin送給16歲妻子蜜月禮物 如今煥新顏

南加富翁Baldwin送給16歲妻子蜜月禮物 如今煥新顏
浴室抽風機開著很耗電？大廠提醒別亂關「出這些問題更不划算」

浴室抽風機開著很耗電？大廠提醒別亂關「出這些問題更不划算」