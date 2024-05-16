南加州華人音樂家黃煐媖舉辦「猶太裔大屠殺紀念音樂會」

黃煐媖（右）將與和諧三重奏團隊合作演出，其中包括小提琴家韋曉壯（左）和大提琴家嚴淩（中），他們將在音樂會中演奏拉赫曼尼諾夫的悲歌g小調三重奏。（黃煐媖提供）

華人音樂家黃煐媖日前在巴沙迪那（Pasadena）猶太 大教堂，透過音樂會向納粹 德國軍隊在二戰期間殺害的600萬猶太人，以及1915至1917年間遭鄂圖曼土耳其政府屠殺的亞美尼亞人致哀。

黃煐媖表示，考慮到近日中東戰火頻仍的背景，此次音樂會具有特別的意義。她希望能透過此活動促進大眾記取歷史教訓、放下仇恨，尊重彼此的文化差異，並進一步加強宗教自由與去除歧視，用藝術與文化的力量創造和平與平等的世界。

此次「猶太裔大屠殺紀念音樂會」，黃煐媖邀請到陳伯與（Harvey Chang）演出，這位樂壇新秀將演奏猶太作曲家Earnest Bloch的鋼琴名曲。他最近通過加州 音樂教師協會最高等考級（Advanced Level），去年在第三屆雙鶴國際大賽中獲得亞軍。黃煐媖也將與他和諧三重奏團隊合作演出，包括小提琴家韋曉壯和大提琴家嚴淩，他們將演奏拉赫曼尼諾夫的悲歌g小調三重奏。

這些音樂會不僅是對歷史悲劇的追思，也是對未來和平與和諧的願景。黃煐媖與其團隊透過音樂表達對社會正義與人文關懷的堅持，共同打造一個更美好的世界。