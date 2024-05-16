朱亦兵大提琴獨奏音樂會獻給母親節

朱亦兵慶祝母親節最好的方式是做他們喜歡的事情。（記者張宏／攝影）

母親節 用音樂來讚美天下母親。「朱亦兵大提琴獨奏音樂會」日前在工業市 舉辦，現場吸引近百名母親和音樂愛好者前往聆聽， 朱亦兵獨奏巴赫「聖母頌」、布洛赫「祈禱」、卡契尼「聖母頌」等著名曲子。

音樂會現場聚集來自四面八方的民眾，座無虛席，不少都是家庭形式參加。音樂會以「感恩母親，傳承孝道」為主題，曲目豐富多樣，既有古典名曲，也有現代作品。大提琴獨奏部分，朱亦兵以其獨特的演奏風格，將每一首曲目都演繹得如詩如畫，令人陶醉。他的大提琴音色醇厚而富有感染力，每一個音符都彷彿在訴說著對母親的深深眷戀與感激。

朱亦兵演奏大提琴已半個世紀。他出生於北京一個音樂教育之家，8歲起隨父親學習大提琴，13歲錄製被稱為中國「改革開放後」第一張西方音樂唱片「音樂會波蘭舞曲」。他是繼冼星海、馬思聰之後的又一位以第一獎成績畢業於法國巴黎國立高等音樂學院的中國音樂家。2015年在歐洲交響樂 團擔任首席大提琴演奏家，2020年來美定居。

朱亦兵表示，他的父母都是音樂家，父親是大提琴演奏家，母親是鋼琴家，雖然都已逝世，但慶祝母親節最好的方式是做他們喜歡的事情。在此節日，他通過演奏一系列聖母頌來讚美母親的付出和偉大。

主辦方美國禪宗文化中心會長張學源表示，這次母親節音樂會為了讓每一名母親都能感受到深沈的愛與敬意。他們第一次採用音樂的形式、無國界的語言為母親們獻上最真摯的祝福。朱亦兵是海內外古典音樂界享有盛譽的大提琴家，聽了他的演奏，親身感受以音樂形式向偉大母愛致敬，向孝道精神獻禮。