整合中西醫 這些療法有助華人心理健康

圖為活動講座現場。（受訪者提供）

五月是亞太裔傳統月(Asian American & Pacific Islander Heritage Month)暨心理健康 意識推廣月(Mental Health Awareness Month)。為給在地的亞裔 民眾推廣正確心理健康觀念，洛杉磯加大(UCLA )東西醫學中心(Center for East-West Medicine)與華埠服務中心醫療團隊(CSC Health)日前在UCLA舉辦「運用非藥物療法改善心理健康」年度會議，邀請多位美國及中國的醫療專家現身說法。

會議得到UCLA負責國際合作的副教務長范之芬（Cindy Fan）的大力支持，主題報告由UCLA亞太中心(Asia Pacific Center at UCLA) 主任暨社會學與亞裔美國人研究 (Sociology and Asian American Studies)教授周敏（Min Zhou）對洛杉磯的亞裔移民特性，做關於心理健康分析說明；另邀請針灸排毒協會(National Acupuncture Detoxification Association)主席Kenneth Carter探討耳針的胚胎結構，與其在心理健康促進方面的應用。下午的會議以多種非藥物治療的循證依據和聯繫展示為主，包括耳針和穴位按壓、冥想、太極、氣功、瑜伽、音樂和藝術療法等。

此外，會議還組織兩次專家討論。第一場專家討論聚焦在建立洛杉磯華人社區的心理健康韌性。華埠服務中心心理諮商診所主任阮丽娜 (Nina Loc)和Chun Mei Lam通過在聖蓋博谷地區的從醫經驗，分析如何根據在地受眾特性，規劃合適的心理健康活動。上海浦東濰坊社區服務中心主任丁燕，分享在上海社區採用符合居民特徵的非藥物療法。洛杉磯縣精神心理健康部位於長堤市的亞裔家庭心理健康診所主任Derek Hsieh，從亞裔在精神疾病的尋醫就診和文化特徵，來討論社區可採取的具體策略。

第二場專家討論會，聚焦三所合作大學(UCLA、復旦大學、上海中醫藥大學)遴選出來的悅心學者。來自UCLA醫學院三年級的醫學生Kandace Fung和Anika Ullah分別分享針對產後婦女抑鬱症提供的綜合性非藥物療法。來自復旦大學的公共衛生博士生方晢伊，報告採用非藥物療法對上海當地公司員工的精神健康促進作用。