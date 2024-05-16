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加州葡萄酒大師美食之夜 18日舉行

洛杉磯訊
約1200名葡萄酒和美食愛好者齊聚一堂，為支持囊腫纖維化（Cystic Fibrosis）研究和護理募款。（主辦方提供）
約1200名葡萄酒和美食愛好者齊聚一堂，為支持囊腫纖維化（Cystic Fibrosis）研究和護理募款。（主辦方提供）

第35屆「加州葡萄酒大師美食之夜」（A Culinary Evening with the California Winemasters）將於18日下午5時30分在布班克（Burbank）華納兄弟影城外景場地舉行，屆時不僅帶來一場與眾不同的美食盛宴，且吸引約1200名葡萄酒和美食愛好者齊聚一堂，為支持囊腫纖維化（Cystic Fibrosis）研究和護理募款。

新闐稿稱，該活動的名譽聯合主席是Antinori Napa Valley酒莊總監Glenn Salva和沙加緬度Echo & Rig Steakhouse的廚師兼首席執行官Sam Marvin。當晚將展示50多名著名廚師和餐廳老闆料理及75家屢獲殊榮的酒莊和釀酒師的作品，且今年活動參與人群覆蓋洛杉磯當地和其他地方的民眾。

「加州葡萄酒大師美食之夜」獲得 WINE SPECTATOR 十大慈善葡萄酒拍賣和BizBash百強活動的榮譽。今年Don Francisco’s Coffee是活動官方咖啡供應商，FIJI Water是官方水供應商，此外還有Celsius和VitaminWater飲料。賓客將有機會參加拍賣會，其中有600多件無聲和現場拍賣品，拍賣品包括稀有葡萄酒、獨特體驗和獨家物品。此舉體現社區的慷慨和支持，希望借助活動為對抗囊腫纖維化疾病做出實際改變。

活動預計淨收益150萬元，將捐給囊腫纖維化基金會的重要研究和護理計畫。在過去34年裡，這項活動已籌集3600萬元，在將囊腫纖維化患者的中位年齡從12歲提高到56歲的變革性改變中發揮關鍵作用。

囊腫纖維化南加分會（ Cystic Fibrosis Southern California Chapter）發展總監奧利維亞·尤南(Olivia Younan) 表示，過去34年來，他們從世界上一些最著名的釀酒廠、釀酒師、廚師和餐廳獲得強有力的支持，在慶祝成立35周年之際，希望所有人加入對囊腫纖維化患者生活產生有意義影響的行列。

第35屆「加州葡萄酒大師美食之夜」（A Culinary Evening wit...
第35屆「加州葡萄酒大師美食之夜」（A Culinary Evening with the California Winemasters）將於18日下午5时30分在布班克（Burbank）華納兄弟影城外景場地舉行。（主辦方提供）

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