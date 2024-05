洛縣中小學教育工作招聘會本周六舉行

洛杉磯縣教育局本周六舉辦就業招聘博覽會。(LACOE)

洛杉磯縣教育局 (Los Angeles County Office of Education)、Tulare教育辦公室和加州 教學職業中心( California Center on Teaching Careers),將於 5 月 18 日(本周六)上午 9 點至中午 12 點舉辦中小學教育就業博覽會(PK-12 Educational Employment Fair)。活動將提供現場和虛擬出席選項,需要註冊。

超過 30 個教育機構正在尋找候選人來填補職位空缺,其中包括格倫代爾聯合學區 (Glendale Unified)、洛杉磯聯合學區(Los Angeles Unified)、橙縣教育局(Orange County Department of Education)、長堤聯合學區(Long Beach Unified)、聖蓋博聯合學區(San Gabriel Unified)等。無論申請教學還是非教學職位,請查詢南加州的空缺教育就業職位,更多資訊並註冊點擊: Find more information and register here。

有意求職者可以在線上面試,或者去洛縣教育局教育中心西樓(Education Center West Building)的現場面試,地址:12800 Ardis Avenue, Downey, CA 90242)。