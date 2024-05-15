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聖蓋博山保護區擴建 國會議員趙美心等維護自然家園

編譯沈瑋／洛杉磯縣即時報導
假日周末人們結伴健行來到聖蓋博山區，休閒娛樂心曠神怡。（記者丁曙／攝影）
假日周末人們結伴健行來到聖蓋博山區，休閒娛樂心曠神怡。（記者丁曙／攝影）

國會議員趙美心（Judy Chu）與聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）於上週六（5月11日）召集了支持者、部落領袖和環保團體一同慶祝聖蓋博山國家自然保護區（San Gabriel Mountains National Monument）擴建。約有150名各界人士參加了在歐溫岱（Irwindale）的拉里奧集結區（Lario Staging Area）舉行的慶祝活動。

聖蓋博山國家保護區最初於2014年由前總統歐巴馬指定設立。今年5月2日拜登總統的公告宣布，保護區將在原有的基礎上擴大約10.6萬英畝，總面積將超過45.2萬英畝。

趙美心和帕迪亞剛自白宮之行返回，他們見證了拜登簽署總統公告，並表示，它保護了當地文化、科學和歷史，並為後代擴展了在公共土地上進行戶外活動的空間。同時，這一公告還擴大了加州北部的貝律耶沙雪山國家保護區（Berryessa Snow Mountain National Monument）。

「今天，我們做三件事：一，我們要慶祝；二，我們要意識到，是很多人花了很多年的努力才使我們達到這一刻；最後，我們要感謝拜登總統。」帕迪亞說，「加州人不會放棄。」

趙美心讚揚了20多年前開始的一場基層運動，它保護了野生土地免受礦業和開發的威脅，包括亞凱迪亞的查特里平地（Chantry Flat）、阿羅約塞科（Arroyo Seco），以及太陽谷（Sunland）、杜真加（Tujunga）和聖塔克拉麗塔（Santa Clarita）的聯邦森林土地。

「我敬畏這一令人感到難以置信的時刻，在這裡我們正在向前邁出如此歷史性的一步，」趙美心說，「我很榮幸能參加在白宮舉行的典禮，在那裡，拜登總統和賀錦麗副總統歡迎我們進入橢圓形辦公室，我們得以目睹總統親筆使我們的願景成為現實。”

趙美心宣布，擴建將帶來許多資源，包括來自河流和山脈保護協會（Rivers and Mountains Conservancy）的250萬美元；來自加利福尼亞保護團隊（California Conservation Corps）的200萬美元，用於聘請六名新的森林護林員；來自聯邦的偉大美國戶外法案（Great American Outdoors Act）的230萬美元；以及來自洛杉磯縣為非營利組織Nature for All提供的100萬美元。

「所有這些意味著更多的工作人員和護林員，更好的管理以及數百萬民眾的更好體驗。」趙美心說。她還補充道，擴建保護區意味著能有更多機會進行戶外活動、娛樂活動，這都有益於精神和身體健康——許多低收入洛杉磯人先前無法參與。

趙美心還宣布了為Nature for All的通往山區（Transit to Trails）的交通計劃提供了175萬美元的資助，這能讓民眾搭乘公共交通工具來到山區，可一通達威爾遜山天文台（Mt. Wilson Observatory）。

聖蓋博山脈青山碧水風景宜人，是人們休閒娛樂的場所。（記者丁曙／攝影）
聖蓋博山脈青山碧水風景宜人，是人們休閒娛樂的場所。（記者丁曙／攝影）
國會議員趙美心宣布拜登總統簽署聖蓋博山國家自然保護區擴建計劃。（ABC7電視）
國會議員趙美心宣布拜登總統簽署聖蓋博山國家自然保護區擴建計劃。（ABC7電視）
聖蓋博山脈是人們假日休閒運動的場所。（記者丁曙／攝影）
聖蓋博山脈是人們假日休閒運動的場所。（記者丁曙／攝影）

趙美心 拜登 加州

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