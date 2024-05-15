聖蓋博山保護區擴建 國會議員趙美心等維護自然家園

假日周末人們結伴健行來到聖蓋博山區，休閒娛樂心曠神怡。（記者丁曙／攝影）

國會議員趙美心 （Judy Chu）與聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）於上週六（5月11日）召集了支持者、部落領袖和環保團體一同慶祝聖蓋博山國家自然保護區（San Gabriel Mountains National Monument）擴建。約有150名各界人士參加了在歐溫岱（Irwindale）的拉里奧集結區（Lario Staging Area）舉行的慶祝活動。

聖蓋博山國家保護區最初於2014年由前總統歐巴馬指定設立。今年5月2日拜登 總統的公告宣布，保護區將在原有的基礎上擴大約10.6萬英畝，總面積將超過45.2萬英畝。

趙美心和帕迪亞剛自白宮之行返回，他們見證了拜登簽署總統公告，並表示，它保護了當地文化、科學和歷史，並為後代擴展了在公共土地上進行戶外活動的空間。同時，這一公告還擴大了加州 北部的貝律耶沙雪山國家保護區（Berryessa Snow Mountain National Monument）。

「今天，我們做三件事：一，我們要慶祝；二，我們要意識到，是很多人花了很多年的努力才使我們達到這一刻；最後，我們要感謝拜登總統。」帕迪亞說，「加州人不會放棄。」

趙美心讚揚了20多年前開始的一場基層運動，它保護了野生土地免受礦業和開發的威脅，包括亞凱迪亞的查特里平地（Chantry Flat）、阿羅約塞科（Arroyo Seco），以及太陽谷（Sunland）、杜真加（Tujunga）和聖塔克拉麗塔（Santa Clarita）的聯邦森林土地。

「我敬畏這一令人感到難以置信的時刻，在這裡我們正在向前邁出如此歷史性的一步，」趙美心說，「我很榮幸能參加在白宮舉行的典禮，在那裡，拜登總統和賀錦麗副總統歡迎我們進入橢圓形辦公室，我們得以目睹總統親筆使我們的願景成為現實。”

趙美心宣布，擴建將帶來許多資源，包括來自河流和山脈保護協會（Rivers and Mountains Conservancy）的250萬美元；來自加利福尼亞保護團隊（California Conservation Corps）的200萬美元，用於聘請六名新的森林護林員；來自聯邦的偉大美國戶外法案（Great American Outdoors Act）的230萬美元；以及來自洛杉磯縣為非營利組織Nature for All提供的100萬美元。

「所有這些意味著更多的工作人員和護林員，更好的管理以及數百萬民眾的更好體驗。」趙美心說。她還補充道，擴建保護區意味著能有更多機會進行戶外活動、娛樂活動，這都有益於精神和身體健康——許多低收入洛杉磯人先前無法參與。

趙美心還宣布了為Nature for All的通往山區（Transit to Trails）的交通計劃提供了175萬美元的資助，這能讓民眾搭乘公共交通工具來到山區，可一通達威爾遜山天文台（Mt. Wilson Observatory）。