違規闖紅燈致華翁慘死 南加爾灣警尋肇事逃逸者

警方公佈肇事車輛，是一輛2008-2011款米色本田思域。（爾灣警察局）

爾灣 警局（Irvine Police Department ）正在尋找一名肇事逃逸司機，此人於上周造成致命翻車事故，導致一名華裔老翁傷勢過重去世。

警方表示，事故發生在5月9日下午4時30分左右，地點位於Culver Drive和Trabucco路附近，當時嫌犯駕駛本田 思域（Honda Civic），在紅燈下違規轉彎。

受害者直行時為避免撞上嫌犯車輛，急轉他的2004年豐田 卡羅拉（Toyota Corolla），最終失控，撞上中央隔離帶後，接著撞向一棵樹和一根燈柱，車輛翻轉並顛倒在地。嫌犯則在事故發生後駕車逃跑，沒有向受害者提供幫助或及時向警方報告。

受害者確認是67歲的爾灣居民李楊高（音譯，Allen Yangkaou Lee），他雖然被緊急送往醫院搶救，但仍因傷勢過重，13日晚在醫院去世。

李楊高的親友深感悲痛，受害者女兒Elaine Lee說，父親慷慨、常常關心他人，這一切來得太突然，感覺就像生命中被撕開一個洞。父親被不公正地從身邊奪走。

李楊高家人希望警方能儘快抓住嫌犯，並表示感謝那些在事故發生後，停下來幫助李楊高的好心人。李楊高的兒子Eric Lee表示，感謝所有停下車的人，陌生人將手伸進那輛完全扭曲變形的車內試圖救父親，他們可能會割傷自己，但他們仍盡力去幫忙。Elaine Lee說，「希望有人能幫助找到肇事者，這是正義的實現」。

警方表示，李楊高車上的行車記錄儀，對他們收集案件證據至關重要。嫌犯的車輛是2008-2011款米色本田思域。車輛在雙側車門下方有獨特的賽車風格貼花，車門把手上似乎有紅色顏料。