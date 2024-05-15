5名持槍惡煞夜闖民宅 不說話也沒有搶走任何財物

警察趕到案發現場時，但嫌犯已經逃離。（KTLA5）

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的一戶家庭，日前經歷恐怖入室案件。案發時，5名蒙面持槍惡煞踢門闖入，槍指被害人，但他們沒有說一句話，也沒有搶走任何東西。被害人驚恐之餘感到十分困惑，劫匪究竟在尋找什麼。

根據KTLA5電視台的報導，這起入室案件發生在12日（周日）午夜，地點位於雷德蘭市（Redlands）康科德巷（Concord Lane）700號街區。

被害人Stanley Trammel回憶案發經過，四到五名蒙面男子踢開住家後門，觸發家中的警報系統。當時女主人在樓下看電視，家裡的燈還亮著，但這些歹徒根本不在乎屋內是否有人，直接闖進來。案發時，男主人Trammel在樓上，21歲的兒子則在樓上睡覺。

妻子回憶說，首先聽到一聲巨響，緊接著又是第二聲，可能因為蒙面歹徒第一次踢門沒有成功。見到這些全身黑衣的陌生男闖入房間，女主人大聲尖叫起來。Trammel描述，這些劫匪跑到樓上，強迫正在睡覺的兒子下床，當Trammel試圖用拐杖擊退其中一名入侵者時，對方用槍指著他。期間，女主人試圖躲避這些兇神惡煞的嫌犯，但她不小心絆倒在地並撞到頭。

根據被害人的說法，整個入侵過程持續五到七分鐘，嫌犯沒有說過一句話，沒有人提出要求珠寶或財物，也沒有搶走任何東西。被害人對此非常困惑，不知道歹徒究竟在尋找什麼，也不清楚為什麼他家成為攻擊目標，只看到嫌犯一直在搜查樓上臥室，但一無所獲。

鄰居的監控顯示，嫌犯在警察趕到案發現場前一刻逃離。警員設立警戒線，並搜查該地區。截至15日，嫌犯仍然在逃，警方尚未公佈嫌疑人的相關描述，任何了解案件資訊的人，請聯繫雷德蘭市警局。