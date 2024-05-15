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加州理工華裔教授侯一釗 當選國家科學院院士

記者啟鉻／即時報導
圖為新當選國家科學院院士侯一釗（左）、彼德斯。（Caltech)
圖為新當選國家科學院院士侯一釗（左）、彼德斯。（Caltech)

加州理工學院（Caltech）提供消息。該校有兩位教授近日獲選美國國家科學院（NAS）院士，分別是華裔侯一釗（Thomas Hou）和彼德斯（Jonas Peters）。而成為NAS院士，被認為是科學家獲得的最高榮譽之一。

侯一釗是該校應用與計算數學Charles Lee Powell教授。他主要從事地球物理應用和流體力學研究，在三維歐拉方程（3D Euler）奇點問題上取得重大進展，該問題與千禧難題中的納維-斯托克斯方程問題（Navier-Stokes Equation Millennium Problem）密切相關。侯一釗還對處理多變量數據集的問題感興趣，並研究在模型和數據持續更新情況下，進行數據分析的方法。

侯一釗1962年出生在中國廣東，是一位數學家。他在1982年獲得華南理工大學學士學位，1987年獲得洛杉磯加大（UCLA）的數學博士。1993年加入加州理工學院，擔任應用數學的副教授，1998年升任教授。2004年成為應用與計算數學的Charles Lee Powell教授。他還於2000年至2006年間，擔任應用與計算數學的執行主任。

彼德斯是該校Bren化學教授，以及Resnick可持續發展研究所（RSI）主任。他的研究領域是與地球糧食和能源供應相關的化學轉換。具體來說，他的研究團隊致力開發催化劑和光催化劑，應用在可再生太陽能燃料技術、分散式氮固定技術，得以生產肥料和燃料，以及為有機化學研究者開發藥物的新建構造技術。

彼德斯於1993年獲得芝加哥大學學士學位，1998年獲得麻省理工學院（MIT）博士學位。他在1999年加入加州理工學院，擔任化學助理教授，2004年升任副教授，2006年成為教授。2010年任Bren化學教授。2013年至2015年間擔任化學系執行主任，並在2015年獲任RSI主任。

加州 洛杉磯加大 華裔

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