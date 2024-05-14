貸款利率+房價回落 加州2024第一季 買房更容易

加州第一季度住房負擔報告出爐，小幅下降的房貸利率和房價，讓更多加州人能夠買得起房。(取自Pexels網站）

加州 房地產經紀人協會（California Association of Realtors，C.A.R.）最新出爐的報告顯示，抵押貸款利率 和房價的溫和回落改善了住房負擔能力，讓更多加州人在2024年第一季度買房更容易。

C.A.R.的加州住房負擔能力指數(HAI)衡量了加州所有家庭能夠負擔得起的中位數單房家庭。根據最新的HAI，今年第一季度，17%的加州購屋者有能力購買中等價格的現有單戶住宅，這個數值高於2023年第四季度的15%，低於2023年第一季度的 20%。不過，2024年第一季度的數據比2012年第一季度的可負擔性指數峰值56%的三分之一還要少。報告指出，隨著美國經濟表現優於預期，聯準會不太可能在夏季前降息，這將阻礙未來幾個月可負擔性的顯著改善。

在2024年第一季度，購買一套中位價格為81萬4280元的加州房屋所需的最低年收入為20萬8400元。假設首付20%，並以6.86%的有效綜合利率計算，30年固定利率貸款的每月支付額（包括稅金和保險）為5210元。

在2023年第四季度，有效綜合利率為7.39%，而在2023年第一季度為6.48%。近期的經濟報告顯示，在過去幾個月的通膨斗爭中缺乏進展，聯準會今年削減利率的計畫進一步延遲，而聯邦基金利率的下調可能要到夏末才會發生。

在2024年第一季度，能夠負擔加州典型公寓或聯排別墅的家庭比例上升至24%，高於上一季度的22%，但低於2023年第一季度的27%。在2024年第一季度，購買一套中位價格為65萬5000元的公寓或康斗，年收入需至少達到16萬7600元，每月支付4190元。

與加州相比，全國約四分之一的家庭能夠負擔得起中位價格為38萬9400元的房屋，這需要年收入至少為9萬9600元，以支付每月2490元的房貸。

從各縣的情況來看，與上一季度相比，住房負擔能力在四個縣下降，而在十個縣保持不變。由於利率和價格下降幅度較小，與同期其他縣份相比，有39個縣在第一季度內改善了負擔能力。與去年同期相比，有六個縣的負擔能力有所改善，而整個州的46個縣在年度上出現下降，只有一個縣的負擔能力保持不變。

其中，拉森縣（51%）仍然是加州最能負擔得起房價的縣。Tehama（39%）、Plumas（37%）、Shasta（37%）和Tuolumne（36%）緊隨，是加州唯一五個負擔能力指數超過35%的縣份。在所有縣份中，拉森縣在2024年第一季度繼續擁有購買中位價格房屋所需的最低最低資格收入6萬6000元。

與之相反，莫諾縣（Mono）（4%）、聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）（10%）和橙縣、聖地牙哥、蒙特雷（Monterey）和聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）的11%並列為加州住房最難以負擔的縣之一，這些縣需要至少22萬元的最低收入才能購買中位價格的房屋。而年收入要求最高的是聖馬刁縣（San Mateo），年收入至少需達到51萬1600萬元才能買得起中位房屋；聖塔克拉拉（Santa Clara）排名第二，需要收入至少為47萬800元。

在年度比較中，住房負擔能力下降最多的縣為Siskiyou，與去年同期相比下降了九個百分點。Plumas和Mendocino的負擔能力下降幅度排名第二，比去年同期下降了五個百分點。盡管家庭收入增長，但上漲的房價和高升的抵押貸款利率仍然使大多數縣的住房負擔能力接近歷史最低水平。