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南加亞裔男槍擊2猶太人 仇恨+槍枝犯罪 可判40年

洛杉磯訊
圖為被告Jaime Tran。（KTLA）
圖為被告Jaime Tran。（KTLA）

據KTLA電視頻道報導，河濱市一名亞裔居民被指控於2023年在洛杉磯對兩名猶太裔男子槍擊。該案最新進展是，被告對指控罪名同意認罪，罪名包括仇恨犯罪和槍支犯罪。

聯邦司法部表示，現年29歲的Jaime Tran將對兩項企圖殺人的仇恨犯罪指控，以及兩項在暴力犯罪中使用槍支指控認罪。該案發生在2023年2月15日和16日，位於洛杉磯的Pico-Robertson地區。被告在一家猶太食品市場附近尋找槍擊目標，並針對戴小圓帽的男子開槍射擊。

檢方表示，被告在兩起案件中，近距離射擊猶太裔男子，企圖殺害他們，作案後逃離現場。聯邦司法部稱，「兩名受害者均在槍擊中倖存。執法人員在同年2月17日將兇手拘捕，並一直關押。」

洛杉磯聯邦檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）表示，「帶有毒害的反猶太主義信念而引發的恐怖行為震驚了我們的社區。執法機關將繼續共同努力，防止和懲罰犯罪。我們的決心依然堅定，與猶太社區和其他群體站在一起，反對仇恨犯罪。」

檢察官表示，被告在作案之前，「形成並宣揚反猶太主義信念，並對猶太人發出暴力威脅。」

聯邦司法部說，2018年被告就讀牙科學校時，因宣揚對猶太裔同學充滿仇恨言論後被退學。2022年8月至12月期間，被告繼續發布暴力和反猶太言論，包括對一名前猶太裔同學威脅「猶太人，我希望你去死！」，「有人會殺了你！猶太人」以及「在焚化爐裡燒死」等。

聯邦司法部在新聞稿中指出，「2022年11月，被告向多位前同學發送一張含有反猶太內容傳單，其中包括新冠疫情大流行的每個方面都是來自猶太人的說法。12月間，被告發給前同學一個網站摘錄內容，描述猶太人是原始且厚顱骨。」

據稱，儘管被告被禁止購買槍支，但在2023年，被告通過第三方在鳳凰城購買了兩把槍。

消息指出，被告每項仇恨犯罪指控，以及每項槍支指控都面臨在聯邦監獄最高終身監禁判決，以及每項槍支犯罪指控最低10年強制關押刑期。預計此項認罪協議將使被告獲判35年至40年刑期。

猶太 槍支 司法部

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