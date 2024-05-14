東谷小魔術師陳煜皓 師從中國傳統幻術傳人

東谷小魔術師陳煜皓表演魔術。（受訪者提供）

南加州 內陸東谷一所高中首創學生魔術俱樂部，創辦者是華裔 學生陳煜皓（Mick)也是魔術教練，還帶領魔術俱樂部成員到社區做公益，為自閉症孩童表演。陳煜皓曾在聖地牙哥一家魔術俱樂部舉辦的魔術大賽中，獲得青少年組金獎，也是這個組別唯一華人獲獎者。

現年15歲的陳煜皓是東谷市羅斯福高中（Eleanor Roosevelt HS）一年級學生，七年前他參加一個全美夏令營活動，一名同齡學生精彩的魔術表演令他羨慕，於是開始癡迷神奇的魔術。他在網上找到全美著名華裔魔術師Shin Lim的表演視頻，模仿學習，有時他將學會的紙牌魔術表演給爸媽看。媽媽盛萍是一位會計師，巧遇一位從中國來的國家級魔術師胡金玲，也是中國傳統幻術傳人。胡老師看到陳煜皓熱愛魔術就收為徒弟，並於2023年5月在好萊塢魔術城堡舉行了拜師禮，並由魔術城堡藝術總監擔任見證人。在胡金玲的指導下，陳煜皓現已學會了近40種魔術表演技法。

除了喜歡魔術，陳煜皓還喜歡體育運動，參加了校排球隊，而且是當地一家排球俱樂部成員。他在比賽中擔任自由人。不久前該俱樂部參加聯賽，他所在的排球隊獲得第三名。陳煜皓說，他喜歡交朋友，大家在一起交流，就能互相學習取長補短。

陳煜皓的學術成績也很出色，高中一年級的各科成績全A，同時還在學區多次學術比賽中獲得頭獎。