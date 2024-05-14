我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

班機起飛時絕不要入睡 空姐提醒搭機三安全守則

美藥價驚人 這款常用皮膚藥竟比國外貴幾十倍

東谷小魔術師陳煜皓 師從中國傳統幻術傳人

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
東谷小魔術師陳煜皓表演魔術。（受訪者提供）
東谷小魔術師陳煜皓表演魔術。（受訪者提供）

加州內陸東谷一所高中首創學生魔術俱樂部，創辦者是華裔學生陳煜皓（Mick)也是魔術教練，還帶領魔術俱樂部成員到社區做公益，為自閉症孩童表演。陳煜皓曾在聖地牙哥一家魔術俱樂部舉辦的魔術大賽中，獲得青少年組金獎，也是這個組別唯一華人獲獎者。

現年15歲的陳煜皓是東谷市羅斯福高中（Eleanor Roosevelt HS）一年級學生，七年前他參加一個全美夏令營活動，一名同齡學生精彩的魔術表演令他羨慕，於是開始癡迷神奇的魔術。他在網上找到全美著名華裔魔術師Shin Lim的表演視頻，模仿學習，有時他將學會的紙牌魔術表演給爸媽看。媽媽盛萍是一位會計師，巧遇一位從中國來的國家級魔術師胡金玲，也是中國傳統幻術傳人。胡老師看到陳煜皓熱愛魔術就收為徒弟，並於2023年5月在好萊塢魔術城堡舉行了拜師禮，並由魔術城堡藝術總監擔任見證人。在胡金玲的指導下，陳煜皓現已學會了近40種魔術表演技法。

除了喜歡魔術，陳煜皓還喜歡體育運動，參加了校排球隊，而且是當地一家排球俱樂部成員。他在比賽中擔任自由人。不久前該俱樂部參加聯賽，他所在的排球隊獲得第三名。陳煜皓說，他喜歡交朋友，大家在一起交流，就能互相學習取長補短。

陳煜皓的學術成績也很出色，高中一年級的各科成績全A，同時還在學區多次學術比賽中獲得頭獎。

談起未來發展，陳煜皓表示，他愛好廣泛，有效安排作息時間，希望高中畢業後能進入名校深造，比如哈佛、柏克萊、史丹福等大學，攻讀電腦科學、生物科學等專業，同時也會學習工商管理知識。他平時喜歡讀書，尤其喜歡涉獵有關工程、航太、人工智能、歷史等方面的書籍。

陳煜皓（前中）在排球俱樂部參加比賽。（受訪者提供）
陳煜皓（前中）在排球俱樂部參加比賽。（受訪者提供）
華生陳煜皓創辦高中魔術俱樂部。（記者啟鉻／攝影）
華生陳煜皓創辦高中魔術俱樂部。（記者啟鉻／攝影）

華裔 加州 人工智能

上一則

加州高速路巡警勾結犯罪集團 涉嫌詐保超35萬元

下一則

南加亞裔男槍擊2猶太人 仇恨+槍枝犯罪 可判40年

延伸閱讀

回應春晚魔術又出包 劉謙：本來就不可能每個人都成功

回應春晚魔術又出包 劉謙：本來就不可能每個人都成功
米契爾發功39分汰魔術 騎士過首輪

米契爾發功39分汰魔術 騎士過首輪
NBA／米契爾飆39分淘汰魔術 騎士季後賽對上塞爾蒂克

NBA／米契爾飆39分淘汰魔術 騎士季後賽對上塞爾蒂克
NBA／騎士米契爾轟50分白忙 遭魔術逼出G7

NBA／騎士米契爾轟50分白忙 遭魔術逼出G7
NBA／米契爾狂轟50分不夠 魔術退騎士逼出決勝第7戰

NBA／米契爾狂轟50分不夠 魔術退騎士逼出決勝第7戰
想做「陰莖增大術」? 醫:大於7公分就夠用

想做「陰莖增大術」? 醫:大於7公分就夠用

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
從台灣飛往加州的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥。圖為空乘勸架。（目擊者視頻截屏）

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

2024-05-08 20:27
有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
當事人在健身中心外找回被盜汽車，卻發現情況慘不忍睹。（讀者提供）

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

2024-05-09 20:30
有限責任公司責任並不有限，華人卡車司機路上慘死，其公司以為宣告破產就能躲過賠償，結果仍需賠償。（示意圖，unsplash/Bernd Dittrich）

華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任

2024-05-09 02:20

超人氣

更多 >
「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸
歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？
風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產
不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣