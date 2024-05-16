「南加聯盟盃」中華校友網球團體賽舉辦 近200人參與

「南加聯盟盃」校友網球團體賽，5月4日舉辦。（主辦方提供）

高校聯盟第四屆「南加 聯盟盃」校友網球團體賽，日前在杭廷頓海灘市（Huntington Beach）Marina High School校園內舉行，吸引近200名網球愛好者參與。

本屆賽事由中華高校聯盟主辦，高校聯盟網球俱樂部、中國科學技術大學南加校友會、廈門大學南加校友會、南京大學洛杉磯 校友會、以及中南西南大學聯隊聯合承辦，浙江大學、同濟大學、北京大學和交通大學協辦。

比賽共有12支球隊和193位球員參加，分成金銀兩組。金組比賽的冠軍由廣東高校聯隊榮獲，亞軍為復旦、華師大、雲大校友聯隊，清華大學校友隊斬獲季軍。銀組比賽中，華僑大學代表隊贏取冠軍，南京大學代表隊摘得亞軍，廈門大學代表隊榮獲季軍。

聯盟網球俱樂部去年從零開始，短時間內迅速聚集人氣，微信 群友目前已超過420位，計劃每年舉辦兩場網球比賽。高校聯盟會長李姍前來觀戰，她表示，成功的賽事是因為聯盟擁有優秀義工、認真負責的組委會人員、最佳球友和拍檔、以及希望把活動年復一年舉辦下去的贊助商。正因為有了這些支持者，俱樂部才能蒸蒸日上，聯盟才能茁壯成長。

聯盟網球俱樂部主席賈旺存為本次賽事做出很多努力，博得眾人肯定。高校聯盟賽事旨在為中華校友提供一個展示體育才華、揮灑汗水、感受運動快樂和激情的園地，賽事將激勵更多人投身體育運動，在聯盟俱樂部的平台上互動交流，並收穫友誼。