台灣美食國際巡講亞利桑納首站 名廚聯手獻藝

主廚親自一一為鄉親示範各種台灣美食的製作步驟。示範的過程中，也注重解釋每一個烹飪細節，讓參與的鄉親不僅能夠看到料理的製作過程，也能學到具體的烹調技巧。（僑務委員吳玟瑞提供）

2024年台灣美食國際巡迴講座的美加1線首站日前在亞利桑納州 鳳凰城盛大舉行。這場備受矚目的美食示範推廣活動經過兩個多月的籌備，由僑務委員吳玟瑞總策劃，聯合亞州台灣同鄉會、台灣人公共事務會亞州分會、亞利桑納州立大學台灣同學會以及鳳凰城台福教會等多個在地台灣社團組織共同協辦，吸引了百餘位政商學界貴賓和熱情鄉親參與。

5月3日首場活動選在鳳凰城一處庭院舉辦，出席嘉賓涵蓋亞利桑納州眾議員 Seth Blattman、Maricopa縣主席Jack Sellers、亞利桑那州立大學Thunderbird學院副院長Charla Griffy-Brown，聯邦眾議員Andy Biggs辦公室副主任Lee Huff、聯邦參議院議員Mark Kelly辦公室主任Taylor Rogers，以及當地台積電 供應鏈廠商和台灣僑界領袖如亞州日僑聯合總會主席Keiko Conn等。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處洛僑中心主任陳敏永致開幕詞時，特別感謝籌辦團隊的辛勞付出，並表示期望透過精緻的台灣美食示範，能夠加深台灣與亞州的友好情誼，讓美國主流人士品味到道地的台灣料理。

活動的高潮由國際級名廚李佳其主廚和助手廖泰竣主廚聯手呈現。李佳其現場示範豆乳鹹酥雞、黑胡椒牛、金瓜炒米粉等七道經典台灣美食的製作過程，每一道料理的出爐都讓賓客驚艷讚嘆。示範結束後，廖泰竣主廚率領志工團隊將美味佳餚一一奉上餐桌，供嘉賓品嚐。活動期間，僑務促進委員陳昱廷還特別贊助人氣甜品珍珠奶茶，讓現場高朋滿座、賓主盡歡。

5月4日的第二場示範教學移師至鳳凰城台福教會舉行，吸引逾80位鄉親參與。亞州台灣同鄉會、台灣人公共事務會亞州分會及鳳凰城台福教會的40多位志工年輕人全力支援，讓活動順利進行。陳敏永主任再次感謝台福教會提供場地和所有工作人員的辛勞付出，也鼓勵與會鄉親要積極向主流社會推廣台灣美食文化，同時呼籲大家追蹤僑委會的六大社群平台，踴躍申請i僑卡。