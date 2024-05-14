僑胞留學生遭冒名企業警檢詐騙 洛經文處警告勿匯款供個資

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處提醒在美台灣僑胞和留學生提高警惕，防範冒充知名企業或執法機關的詐騙行為，並在遭遇可疑情況時及時報警和求助。（pexel示意圖）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處近期發現，每月幾乎都有留學生 及僑胞受到詐騙集團 的攻擊，初期冒充知名企業如大型零售商或電信公司，進而演變為精密欺詐手段，包括假冒國際刑警或中國大陸警檢，脅迫受害者匯款至指定帳戶以便「安全監管」。

經文處說明，詐騙集團常假冒知名企業如美國大型賣場，聲稱受害人信用卡遭盜刷；或偽裝成電信公司、聯邦通訊委員會（FCC）等單位。近期還出現假冒國際刑警組織（Interpol）到受害人家中，要求配合中國警方調查的案例。隨後，自稱是中國公安或檢察單位的人會聯繫受害人，聲稱其涉及洗錢或人口販運，要求將款項匯入指定帳戶「監管」，部分詐騙集團甚至誆稱資金須匯往香港廉政公署。

經文處表示，已接獲多起國人、留學生受騙的案例，呼籲民眾接到可疑電話切勿輕信，應立即報警配合調查。詐騙者常以偽造的官方通知或逮捕令嚇唬人，詐稱受害者涉嫌犯罪，需與他們合作進行調查，並將金錢匯至特定帳戶。在部分案件中，詐騙者甚至傳送被害人住處附近的照片，以證明他們具備行動能力進一步恐嚇。

經文處也透露，近期就有台灣僑胞遭遇一起精心策劃的跨國詐騙案，涉及金額高達7位數美元。詐騙行動開始於一通自稱是知名大賣場客服電話，告知受害者的會員資料可能被盜用。隨後，詐騙者改扮成中國公安，聲稱受害者涉嫌重大犯罪，包括綁架兒童，並與其他犯罪分子有所牽連。詐騙者甚至提供了含有受害者個資或假通緝令。

而詐騙集團的手段極具心理戰策略，向受害者施壓保持沉默，不得與外界聯繫，並定期回報自己的行蹤，否則將面臨被引渡至中國審判的風險。他們甚至派人到受害者住處附近拍照，證明有能力隨時接觸到他。受害者在巨大的心理壓力下，被迫將大量資金匯款到指定的監管帳戶以證明清白。整個詐騙過程持續了近四個月，最終因受害者的一位朋友發現異常並勸其報警才得以終止。

經文處對此案表示，這是一起極其嚴重的跨國詐騙案例，再次提醒在美國的台灣人，尤其是中老年人，遇到涉及個人資訊被盜用或其他疑似犯罪活動的通知時，應保持警惕，及時與家人或朋友商討，並迅速報警處理。同時，也應提高對偽造文件和身份冒充的警覺性。

獨居僑胞或較少與人往來者，更是詐騙集團鎖定的目標。經文處提醒，遇有可疑恐嚇事件，應主動與親友討論求證；若對方自稱「中國公安」並要求簽署保密協議，幾乎可斷定是詐騙無疑。此外，赴洛杉磯旅遊或留學的國人，也要提防車輛失竊問題。經文處表示，近期不少台灣民眾的手機、電腦等貴重物品，在車內遭竊；即便透過定位確認失竊物品位置，警方若無搜索票也無法深入調查。若不幸遇竊，應即刻報警，取得報案證明；倘若護照遺失，可持身分證或護照相片等文件，向經文處申請入國證明書返台。

經文處提醒，由於近年來車窗破損及盜竊事件頻發，尤其在洛杉磯、小東京及周邊地區，遊客和留學生應避免在車內放置貴重物品。如遭遇此類事件，首要行動是報警，並與台灣駐地官方機構聯繫，以獲得必要的協助和指導。

面對層出不窮的詐騙暨竊盜問題，駐洛杉磯經文處再次呼籲僑胞和國人，隨時保持警覺，妥善保管個人財物。如遇可疑狀況，切勿輕信他人要求匯款或提供個資，應立即尋求警方或經文處協助，以免自身權益受損。