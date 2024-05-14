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限速35超速100撞燈柱 南加車禍3死3重傷

洛杉磯縣訊
巴沙迪那市警察局近日發布了一則令人心驚膽顫的車禍視頻，可見案發現場電光四射。（巴沙迪那市警局）
巴沙迪那市警察局近日發布了一則令人心驚膽顫的車禍視頻，可見案發現場電光四射。（巴沙迪那市警局）

巴沙迪那市警察局（Pasadena Police Department）近日發布了一則令人心驚膽顫的車禍視頻，案發現場電光四射，車輛在空中翻轉。這起車禍發生在5月11日凌晨，造成三人死亡、三人受傷。

（影片來源：巴沙迪那市警局，記者子為後製）

警方在詳細調查後指出，這起車禍發生在11日凌晨2 時30分左右，具體地點在山麓大道 (Foothill Boulevard)2300號，涉案車輛為2018款特斯拉Model 3。警方表示，這輛特斯拉當時在山麓大道上以超過100哩的時速在限速35哩的區域行駛，並在Sierra Madre Boulevard闖了紅燈。 根據巴沙迪那警察局發布的一段影片，特斯拉在十字路口差點撞上另一輛向北行駛的車輛。當該特斯拉接近維斯塔大道 (Vista Avenue)時，車輛失控撞上路燈柱並飛向空中，又碰上一根電線桿，最後撲向130呎外的一座空置建築物。

警方表示，案發時特斯拉車內有6 名乘客，三人當場宣告死亡，另外三人受重傷，受害者年齡在17歲到22歲之間。車後座有四名乘客，但沒有人繫安全帶，所有受害者均從特斯拉車內彈出。一些受害者是馬拉納薩高中（Maranatha High School）的學生或校友，這是一所基督教預科學校。洛縣法醫辦公室將進行毒理學測試，以確定藥物或酒精是否是導致車禍發生的因素。

事故現場附近的一名目擊者描述了當時的可怕場景，「這有點像科幻電影，當時我走在街上，看到屍體遍布周圍，」他說，「受害者們在尋求幫助，但我不知道該先幫助誰，每個人的情況都很糟糕。」另一名住在附近的居民表示，他聽到了一聲巨響，又看見家裡的電源閃爍了一下，然後就消失了。另外還有幾名鄰居也聽到了騷動。

劇烈的撞擊在該案發現場留下了一地碎片，許多戶住宅與商家因車輛撞倒電線桿而出現停電。

在進行調查期間，警方將案發現場附近的道路封鎖了近12小時，間接導致部分居民出行不便。

特斯拉 Boulevard 洛縣

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