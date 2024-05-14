走私毒品藏空氣壓縮機 南加海關查獲

美國海關和邊境保護局 (CBP)日前在Calexico地區港口分別兩次在空氣壓縮機內發現芬太尼和甲基安非他命。（CBP圖片）

魔高一尺，道高一丈。美國海關和邊境保護局 (CBP )日前在Calexico地區口岸，分別兩次在空氣壓縮機內發現芬太尼和甲基安非他命，這些毒品 總重超過300多磅。

4月24日下午4點57分左右，CBP官員在Calexico西邊入境口岸遇到一名43歲男子，他駕駛一輛2007年的白色卡車並申請從墨西哥進入美國。 CBP官員初步檢查時發現異常就將其和車輛轉交給二次檢查以進行進一步檢查。在採用非侵入式檢查對車輛進行全面掃描後發現，卡車車廂內的空氣壓縮機有異常情況。 CBP K9小組趕到現場並就毒品的存在發出警報。最終CBP官員從空氣壓縮機中發現並提取11個包裹。這些包裹總重208.99磅，冰毒檢測 呈陽性。

在隨後4月26日星期五下午5點05左右，Calexico西邊入境口岸的CBP官員檢查一名31歲男子，他駕駛一輛2005年生產的藍色卡車，申請從墨西哥進入美國。CBP官員在將司機和卡車轉介給進一步檢查，經過檢查CBP官員同樣發現卡車車廂內的空氣壓縮機有異常情況，隨後K9警犬確認毒品存在。最終從空氣壓縮機中發現並提取九個包裹，包裹總重134.57磅，芬太尼和冰毒檢測呈陽性。

這些嫌疑人均被移交給國土安全調查局（HSI）進行進一步調查。CBP官員沒收毒品和車輛。Calexico港區總監Roque Caza表示，這兩個案例出色展示CBP官員跳出傳統思維的能力，並進一步證明無論毒品藏在何處，CBP都能找到非法違禁品。