眾議院為反猶太風潮聽證 學區領導遭共和黨議員責難

柏克萊學區總監福特莫索在聽證會上發言 (灣區NBC電視台截圖)

國會眾議院8日上午對小學與中學的反猶太 風潮進行聽證，三個大規模公立學校系統的領導人出席接受質詢，柏克萊 聯合學區 是其中的一個。共和黨議員指控學區放任反猶太的言行，但公校領導人堅決否認有這種情況。

眾議院的一個委員會邀請紐約市公立學校系統(New York City Public Schools)、加州柏克萊聯合學區(Berkeley Unified School District)以及馬里蘭州的蒙哥馬利縣公立學校系統(Montgomery County Public Schools)的領導人出席。原本主要是發生在大學校園的反猶太示威，最近開始在高中校園出現。

在開場白中，佛州共和黨眾議員比恩(Rep. Aaron Bean)表示，反猶太意識(antisemitism)在美國的教育系統中已經成為「主導力量」(dominant force)，連小學二年級的學生也能對「納粹宣傳」(Nazi propaganda)朗朗上口，有人指控公校系統的領導人對這個風潮「視而不見、聽而不聞」。

馬里蘭州的學區總裁西佛特(Karla Silvestre)回道：讓我以毫無疑義的方式告訴各位議員，我們絕不縱容任何仇恨的言行，包括反猶太意識在內。紐約公校的總監班克斯（David Banks）指出，委員會的成員只會指責學區的領導，但委員會卻沒有任何解決問題的企圖，不像學區的人員實際在處理問題。

班克斯表示，發出仇恨言行的學生，有些受到暫停到校的處分，犯規的教職員有些被開除。但處分只有部分的效用，學區現在更注重於教育學生和教職員，讓他們了解猶太人對社區的貢獻，也讓他們了解猶太人有自由生活的權利。

今年2月，猶太人法律事務組織布蘭迪斯中心(Brandeis Center)向民權辦公室投訴，指出柏克萊學區裡有霸凌與騷擾猶太人學生的事件，譬如有一所高中的廁所裡寫著「Kill Jews」(殺掉猶太人)的詞語。學區總監福特莫索(Enikia Ford Morthel)指出，柏克萊學區是非常多元的社群，有各種族裔的學生，學區對任何仇恨言行都嚴正處理，包括反猶太意識和「伊斯蘭恐懼症」(Islamophobia)。