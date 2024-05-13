Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

Waymo事故車輛。（KABC電視台）

據KABC電視台報導，13日清晨，西洛杉磯 （West Los Angeles）的10號高速公路上發生了一起車禍，涉及Waymo自動駕駛計程車，但警方尚未確認事故責任方。

加州 高速公路巡邏隊（CHP）表示，這起兩車相撞事件發生在凌晨1時左右，位於高速公路東行車道靠近Bundy Drive的地方。調查人員表示，事故發生時Waymo的自動駕駛功能處於啟動狀態，但駕駛座上有人，該人士與另一輛車的司機都遭受了輕度到中度的傷害。

CHP表示，速度是事故的一個因素，但詳情尚不清楚，當局無法確定是由哪輛車導致了事故的發生。

一位Waymo發言人表示，事故車輛的駕駛座上是一名「自動駕駛專家」（autonomous specialist），當時該車被另一輛車從後面追尾，後者的時速約為86哩每小時，而該高速路段的限速為65哩每小時。「自動駕駛專家」稱感到背部疼痛，隨後被救護車送醫。公司正與相關當局保持聯繫，將繼續調查此事件。

今年三月起，Waymo開始在從聖莫尼卡和威尼斯延伸至洛杉磯市中心的63哩半徑內，提供無人駕駛的乘車服務，當時這些自動駕駛車輛還不被允許駛上高速公路。

上周四，Waymo剛剛在社媒平台X上宣布，Waymo目前每周在洛杉磯、鳳凰城和舊金山 三個城市為超過五萬名客戶提供服務。科技媒體Engadget指出，這一數字相當於「平均每小時300個訂單或每分鐘五個訂單」。

儘管Waymo的服務已被不少乘客接納，但仍有許多人在網上詢問其安全性、便利程度。目前，由於車輛較少，叫車後等候時間較長，且基礎收費與Uber或Lyft差別不大，甚至有時更貴。但由於不必給小費，總帳單可能會稍微便宜。