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歐陽娜娜畢業僅拿文憑 「才女」人設恐不保？

記者王若然／洛杉磯縣即時報導
有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）
有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

23歲的星二代歐陽娜娜近日從美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music）畢業。一段歐陽娜娜上台領取畢業證書的視頻讓她陷入輿論漩渦。有網友發現，當歐陽娜娜上台領取證書時，大屏幕上顯示其獲得的是「畢業文憑」（Diploma）而非學士學位（Bachelor Degree）。一些網友認為畢業文憑的含金量不能與學士學位相提並論，大呼歐陽娜娜「才女」形象崩塌。

近日，一位網友曬出歐陽娜娜畢業典禮上台領獎時的視頻截圖。圖片上顯示：「Nana Ouyang， Professional Diploma， Professional Music。」其中Diploma的意思是畢業文憑。這位網友同時曬出其他畢業學生的照片，上面則顯示「Bachelor of Music。」這位網友提出疑問，「拿到本科學位應該是Bachelor Degree，怎麼她是Diploma？」

歐陽娜娜的學位爭議瞬間引燃網路，登上各大媒體平台熱搜。有網友表示，歐陽娜娜花了六年時間僅拿到畢業文憑。

根據伯克利音樂學院官網對音樂專業兩種畢業證的解釋，完成「畢業文憑」需要96個學分，完成學士學位則需要120個學分，後者需要修更多的文化課。

對於網路上這場關於學位的爭議，歐陽娜娜也於13日火速回應。她在中國社交媒體微博上發視頻解釋，決定拿Diploma是她自己的選擇，這與學士學位的區別在於文化課。她說，時間對她來說很寶貴，這一決定是對自己學習生活的規畫，網上有關她因為掛科拿不到學士學位的猜測是錯誤的。針對在伯克利音樂學院學習六年才畢業，歐陽娜娜說，中間間斷了三年，但也做了很多有意義的事，如發專輯、參演綜藝，她並不後悔自己的決定。她表示，自己花三年從伯克利音樂學院畢業，也是正常的畢業時間。

針對歐陽娜娜拿到的是「畢業文憑」，部分則網友認為，以她目前的資源和名氣，學士學位對她並不重要。網友評論：「如果我是歐陽，真的完全不care，又是明星又不缺錢偶爾還能回去體驗一下校園生活我爽死了。」還有網友表示，學位這種東西只有普通人在意，在學校學習的目的各不相同。還有網友發文：「她選什麼是她的自由，她也的確沒有那麼需要這個學士學位，本質上大家反感的是既要狂立學霸人社又要選最低要求的畢業。」

歐陽娜娜2018年入學伯克利音樂學院，在此之前，她13歲考上位於費城的Curtis Institute of Music，當時被網友封為「音樂高材生」。但入學後自認能力不及同級學生，加上忙於演藝事業，2015年休學改為家中自學，18歲時又考進位於波士頓的伯克利音樂學院。

費城 波士頓 微博

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