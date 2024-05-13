飽受遊民困擾 好萊塢商家竟出此奇招自救

為了防止遊民在店門口紮營或進入商店，好萊塢商家自發在道路邊設置花坛。（KTLA電視台）

洛杉磯 市好萊塢 （Hollywood）地區的商家常年飽受遊民 問題的困擾，為了防止遊民在店門口紮營或進入商店，不少商家自發在道路邊設置花壇，並表示他們是不得已而為之。

根據主流媒體的報導，這些花壇位於日落大道（Sunset Boulevard）上，具體在靠近Sunset Sound錄音室的人行道旁。商家表示，過去由於人行道上遊民的帳篷太多，汽車幾乎無法開到街邊的商店門口。根據KTLA電視台發布的視頻，目前雖然有些商店附近仍有一些帳篷，但因為路上擺放了花壇且間距相等，遊民的帳篷無法扎在花壇之間。

這些路邊新增的花壇和花盆是由附近商店的業主們放置，以此保護商店的生意。他們表示，在解決遊民問題方面，政府行動不夠，他們只能自己主動出擊。

Sunset Sound錄音室的業主表示，他們承認遊民面臨的困難，但不能讓遊民的營地影響自己的生意。Sunset Sound錄音室曾於今年2月遭竊，竊賊不僅偷東西，還在店內的一套鼓上大便。去年，這家店還曾是縱火犯的目標。

洛杉磯市政府一直將治理遊民問題作為重點，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）提出了「內部安全」（Inside Safe）計畫，為有需要的人提供收容所，旨在減少遊民的數量。

根據洛杉磯遊民服務管理局（Los Angeles Homeless Service Authority）的數據，2023年洛杉磯約有7萬5518名遊民。管理局指出，從2022年到2023年，遊民人數增加了14%。