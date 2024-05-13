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洛縣租金減免計畫重啟 合格房東可獲3萬元補助

洛杉磯訊
洛杉磯縣13日公布洛杉磯縣第二輪租金減免計畫，合格單元可獲3萬元補助。（記者楊青/攝影）
洛杉磯縣13日公布洛杉磯縣第二輪租金減免計畫，合格單元可獲3萬元補助。（記者楊青/攝影）

洛杉磯縣消費者和商業事務部（DCBA）13日公布洛杉磯縣第二輪租金減免計畫（LARRP）。申請通道將於5月20日（周一）上午9時開放，至6月4日（周二）下午4時59分截止。有意申請者可登錄官網lacountyrentrelief.com查詢申請資格要求。

洛縣在2023年12月12日首次啟動洛杉磯縣租金減免計畫，此次第二輪計畫將繼續為受疫情影響的房東提供財務支持。該計畫由洛杉磯縣監事會牽頭，Lendistry中心管理，第二輪計畫為合格房東提供超過6800萬元的財務支持。符合資格的房東可以為每個租賃單位申請最高3萬元補助，以補償租客逾期不交租金和相關費用的損失。

洛縣消費者和商業事務部表示，為更好地服務申請人，此次政府的社區合作夥伴將為申請者提供多種語言的免費網路研討說明和技術援助。自申請開放日起，將從美西時間每日上午8時至下午6時提供免費諮詢服務，任何錯過第一輪減免計畫的申請人，可致電877-849-0770以獲得進一步幫助。

洛縣消費者和商業事務部呼籲申請者盡早著手準備相關材料盡早申請。不過該部門表示，完整的申請材料並不能保證申請獲批。

洛杉磯 租金 洛縣

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