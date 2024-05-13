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39名死囚轉到南加華人區監獄 曾有人越獄連殺4人

記者邵敏／聖伯納汀諾即時報導
CIM監獄可容納1604名囚犯，但目前已有2200多名囚犯，關押人員爆滿。（KTLA5電視台）
CIM監獄可容納1604名囚犯，但目前已有2200多名囚犯，關押人員爆滿。（KTLA5電視台）

南加內陸華人聚居城市奇諾（Chino），數十名死囚最近被轉移到當地的加州男子監獄（California Institution for Men，簡稱CIM），對附近社區、學校帶來安全隱患，引來居民憤怒抗議。 據悉，曾有死囚從該監獄逃脫，殘忍殺害4人，包括一名11歲的男孩。

根據KTLA5電視台的報導，到目前為止，已有39名被判刑的死囚被轉移至奇諾市CIM監獄，他們從加州聖昆丁州立監獄（San Quentin State Prison）轉移到此。聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）當局對此表示憤怒，他們指出CIM監獄已經人滿為患，急需維修。截至5月1日，該監獄原本可容納1604名囚犯，但目前已有2200多名囚犯，關押人員嚴重超標。

奇諾和奇諾崗（Chino Hills）的市縣領導人日前舉行新聞發布會，表達對死囚轉移到當地城市的擔憂，稱其對社區構成危險。奇諾警察局長Kevin Mensen指出，一名囚犯曾在入室搶劫中用斧頭殺死受害者，另一名囚犯則將一名婦女毆打致死。奇諾市長Eunice Ulloa也怒指，監獄急需維修，以關押這些危險的囚犯。

距離這座監獄不到半哩，就有一個擁有數百套住宅的社區，附近還有公園、商家、企業和學校。儘管監獄周圍有電氣圍欄和全天候工作的安保人員，但囚犯逃跑的可能性仍是人們最關心的問題。1983年，囚犯Kevin Cooper曾從這座監獄逃脫，他殘忍殺害4人，其中包括一名11歲的男孩。

近幾年，越來越多的華人定居在奇諾和奇諾崗，對於死囚的轉移，華人圈普遍表示恐懼、擔憂。不願具名的華人居民表示，「如今治安大環境越來越不好，現在還來了一批死囚犯，這就像埋在家附近的定時炸彈，隨時感覺會爆炸，太恐怖了。」David Dellos和妻子在監獄對面擁有一家舞蹈工作室，他最擔心的就是在這裡上課的孩子們，「當局應該配備一些額外的安全措施，讓我們相對安全。」

對於此次死囚轉移，加州懲教廳（California Department of Corrections and Rehabilitation，簡稱CDCR）表示，正在逐步淘汰聖昆丁州立監獄的死囚牢房，並將囚犯轉移到有電子安全圍欄的監獄中。該部門表示，此舉是死刑犯轉移計畫的一部分，屬於選民批准的第66號法案範疇。該法案規定，被判刑的囚犯必須參加監獄計畫，以幫助他們向受害者支付賠償金。

然而批評者表示，這樣的轉移計畫最終會將這死囚犯轉移到，並沒有配備足夠安全措施的低級別監獄。聖伯納汀諾縣地方檢察官Jason Anderson表示，死囚犯轉移到CIM，他們將被安置在普通牢房中，不過會關在監獄的不同區域。

加州懲教廳在一份聲明中指出，自2008年以來，該部門已在CIM監獄完成多種維修和改進，目前正在解決其他設施改進問題。奇諾市當局目前已準備一份請願書提交給州長紐森（Gavin Newsom），並要求社區居民在請願書上簽名。

加州39名死囚轉移到奇諾市男子監獄，居民憤怒抗議。（KTLA5電視台）
加州39名死囚轉移到奇諾市男子監獄，居民憤怒抗議。（KTLA5電視台）

監獄 加州 華人

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