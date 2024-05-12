我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

全美最棒燒烤店 南加上榜六家

南加「小台北」 華女推購物車過街 被車撞飛殞命

記者邵敏／蒙特利公園即時報導
5月10日晚，蒙特利公園市一名華人女子被撞身亡。（目擊者提供）
5月10日晚，蒙特利公園市一名華人女子被撞身亡。（目擊者提供）

南加「小台北」蒙特利公園市（Monterey Park）日前發生悲劇，根據目擊者的敘述，一名華人女子推著超市購物車在路上行走，突然被一輛車撞飛到空中，之後重重掉落地面，而肇事汽車急馳逃離現場。警方到場後，宣告被害女子已經身亡。

（視頻來源：目擊者提供／記者邵敏後製）

事故發生在5月10日（周五）晚8時左右，車禍地點位於蒙市Emerson大道，靠近Florence大道區域，目擊者陳先生當晚與幾名同事正好開車經過，目睹驚魂一幕。

根據陳先生敘述，他們當時開車在Stop標識處等候，突然聽到「啪」很大的響聲傳來，抬頭就看見馬路對面，有人被車輛撞飛到空中，之後重重摔落到地上。目擊者回憶，當時還不確定是人，以為是什麼重物掉在地上，「但我們感覺不對，馬上停車下去查看，發現是一名華人女子躺在地上一動不動，昏迷不醒。」

從現場畫面看，躺在路上的被害女子身穿紅色格子衣服、粉色褲子，旁邊一輛超市購物車翻倒在地。陳先生目擊事故瞬間，驚魂未定，他趕緊撥打911報警，另一名同事則負責保護現場，「因為當時天色較暗，被害人就躺在馬路上，我們擔心過往車輛看不見，再次撞到被害人，就一前一後保護她」。

事發時，華人女子推著超市購物車在路上行走。（目擊者提供）
事發時，華人女子推著超市購物車在路上行走。（目擊者提供）

陳先生還指出，被害女子被撞時推著購物車，車上還有一個很大的床墊，「白色床墊非常醒目，撞擊發生時，我就看到床墊也跟著飛上天，之後掉落在地上。」對於這起事故究竟如何發生，幾名目擊者都表示並不清楚，不確定是車輛超速，還是另有其他原因。

根據目擊者提供的消息，肇事車輛是一部白色四門轎車，碰撞發生後，汽車迅速逃離現場，在Emerson Ave轉彎後，向Florence Ave方向開去。據悉，Florence Ave是一條死路，警方到達現場後，挨家挨戶敲門尋找，當晚9時左右，終於鎖定肇事司機。目擊者表示，司機是一名西裔男，大約40多歲。

受害女子當晚被救護車送往醫院搶救，不幸宣告身亡。目擊者描述，華人女子約30多歲，警方在被害人身上沒有找到任何身分證件，暫時無法確定個人信息。目擊者接受本報採訪時指出，希望新聞報導可以幫助，盡快找到被害人家屬，並表示已聯繫法印寺，該寺將為這名不幸枉死的華裔女做一場超度法事。

記者聯繫蒙市警局，獲取這起事故的更多信息，截至發稿前，尚未得到回復。當地一位不願具名的華人居民表示，事故現場附近經常有華人推超市購物車，因為沒有交通工具，就直接把購買的商品推車回家，猜測被害人可能就住在附近。

華人 蒙特利公園市 南加

上一則

好市多促銷 三方法提前掌握

延伸閱讀

聖蓋博消防開放日 消防站後院飄香

聖蓋博消防開放日 消防站後院飄香
南加蒙市老翁駕車失誤 連撞公寓捲門和外牆

南加蒙市老翁駕車失誤 連撞公寓捲門和外牆
非法短租屋數量激增 蒙市決發法律傳訊

非法短租屋數量激增 蒙市決發法律傳訊
商家噪音製冷設備擾民年餘 蒙市逾30戶投訴 市長允解決

商家噪音製冷設備擾民年餘 蒙市逾30戶投訴 市長允解決
製冷設備噪音大擾民 蒙市30多戶投訴商家

製冷設備噪音大擾民 蒙市30多戶投訴商家
太鼓、空手道、美食攤…蒙市櫻花節 室內室外皆精采

太鼓、空手道、美食攤…蒙市櫻花節 室內室外皆精采

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
從台灣飛往加州的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥。圖為空乘勸架。（目擊者視頻截屏）

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

2024-05-08 20:27
當事人在健身中心外找回被盜汽車，卻發現情況慘不忍睹。（讀者提供）

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

2024-05-09 20:30

超人氣

更多 >
試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了
李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
楊冪演技又挨批… 編劇汪海林：基本功不扎實、表演元素單一

楊冪演技又挨批… 編劇汪海林：基本功不扎實、表演元素單一
王菲上熱搜竟無關謝霆鋒…送「他」花籃並親筆提字 這位37歲男星紅了

王菲上熱搜竟無關謝霆鋒…送「他」花籃並親筆提字 這位37歲男星紅了