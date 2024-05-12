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好市多促銷 三方法提前掌握

編譯陳盈霖／即時報導
善用好市多各項優惠，消費者能省更大。（好市多官網）
善用好市多各項優惠，消費者能省更大。（好市多官網）

The Kitchn報導，許多人加入好市多Costco）會員，是想著能在這樣類似倉儲批發的店中，買到比一般小包裝零售商店價格更優惠的雜貨、衛生紙、電子產品、廚房用品等，然若能善用一些技巧，提前瞭解每月促銷，能幫會員省更多。

好市多與會員分享即將到來的特惠資訊，通常會員會提前一周左右，會員會收到每月寄來的好市多優惠券手冊，（網站通常會在新的促銷活動開始當天或前一天才會公布）。此外，還有三種方式（三個網頁）可提前獲悉優惠折扣：

第一，Costco Insider是可靠的網站之一，裡面分享即將推出的促銷活動與有效優惠訊息和產品評論。還可在其中學習如何找到清倉商品。

再者，Slickdeals可讓消費者至少提前兩周（甚至更早）得到優惠，其中有一個「好市多最佳優惠」（Best Costco Deals）頁面，會不斷顯示特價商品，消費者無需四處尋找比價。該網站還提供其他零售店訊息，不只好市多。

第三，另一個受歡迎的是Costco97，裡面也有好市多各種優惠，也能查到每月優惠券手冊，以及按地點搜尋。

好市多定期推出促銷，會員若掌握促銷期何時開始與結束，可輕鬆購物。通常好市多銷售周期大約持續26天，（如3月份優惠券手冊有效期為3月5日至3月31日），周期總是從周三開始到周日結束。因此，即將來到的銷售周期可能是5月15日至6月9日、6月19日至7月21日和7月31日至8月25日。

另外，消費者不要忘記進入好市多官網，訂閱Costco Insider電子郵件提醒。此外，官網也會分享每月的Hot Buy優惠券（每月持續八天，通常從周五開始）。最好的地方是，消費者不用真的帶上這些優惠券，好市多會在結帳時自動套用。

好市多 Costco 零售商

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