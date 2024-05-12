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美國飛虎隊友好協會 漫遊飛虎將軍故居 收穫滿滿

記者楊青/洛杉磯即時報導
美國飛虎隊友好協會2024「飛虎將軍故居漫遊」團與陳納德將軍的外孫女Nell Colloway（左五）合影。（美國飛虎隊友好協會提供）
美國飛虎隊友好協會2024「飛虎將軍故居漫遊」團與陳納德將軍的外孫女Nell Colloway（左五）合影。（美國飛虎隊友好協會提供）

加州、德州和佛州以及中國飛虎迷組成的美國飛虎隊友好協會2024「飛虎將軍故居漫遊」 之旅，近日訪問美國路易斯安那州門羅小鎮，領略陳納德將軍和他妻子陳香梅故居風貌。他們還參觀陳納德航空博物館，出席陳納德博物館籌款晚宴及觀賞夜間飛行煙火表演，品嚐飛虎隊啤酒廠特殊釀造的飛虎啤酒，此行收穫滿滿。

今年是中美建交45周年。美國飛虎隊友好協會會長許紹理表示，一提到中美友誼，人們就會聯想到美國飛虎隊；一提到美國飛虎隊，就會聯想到陳納德將軍。此次美國飛虎隊友好協會，組織飛虎將軍故居漫遊之旅，讓大家有機會親身體驗和了解美國飛虎隊的故事，記得美國飛虎隊的英雄事蹟，願中美兩國人民的友誼萬古長青。

路易斯安那州的門羅小鎮，是陳納德和陳香梅夫婦當年離開中國回美後，退休終老的地方。在門羅，有一個以陳納德為名的陳納德航空博物館。這座博物館與世界上其它地方的飛虎隊博物館不同，由陳納德的外孫女Nell Colloway經營。其中有很多家庭收藏品，在其它地方是看不到的。

Nell Colloway向大家介紹說，陳納德早年在美國空軍擔任飛行教練，軍階並不高。他性格剛毅，直言不諱。雖然陳納德研究出許多空戰技術，但他經常與上司的觀點不和，最終被要求退役。1937年，陳納德前往中國，幫助國民政府訓練飛行員。1941年組成知名的美國飛虎隊，對抗日本侵華戰爭。

陳納德博物館廣場上，停放許多二戰期間的戰鬥機、轟炸機、運輸機等，還有一架銀灰色米格中國戰機，機尾有鮮紅的「八一」字樣，位置極其醒目，吸引訪問團所有人到中美兩架戰機前合影。博物館內每一幅展品介紹專欄，都是由中、英文兩種字體展示。

在參觀飛虎隊啤酒廠餐廳時，老闆David Johnson介紹，八年前，他與合夥人一起準備開設啤酒廠餐廳。因當地的陳納德將軍赫赫有名，美國飛虎隊的故事家喻戶曉。他們本身也是軍人出身，非常崇敬美國飛虎隊，就決定以飛虎隊的名字，為啤酒廠餐廳命名。

由於陳納德航空博物館是一個私人性質博物館，平時免費參觀，要維持博物館日常工作，經費開銷完全由大家捐款贊助。在地方政府和軍民的大力支持下，陳納德航空博物館在華人訪問團到來之際，特別舉辦一場籌款晚宴及觀賞夜間飛行煙火表演，所有收入用於陳納德航空博物館。

參加這次「飛虎將軍故居漫遊」 活動的有美國飛虎尋訪團團長羅解難、副團長朱宏佑、美中贛洪文化促進會會長王素雯、「天下華人」集團董事長高雲青、美國南加華人社團聯合會副秘書長張齊英、副財務長唐楓、洛杉磯景德鎮陶瓷城總經理鄧桂鳳、休斯頓美籍華人李曉蘆、中央美術學院教授田在敏等。

中美兩國戰機肩并肩。（美國飛虎隊友好協會提供）
中美兩國戰機肩并肩。（美國飛虎隊友好協會提供）
飛虎隊在駝峰航綫上使用的DC-3運輸機。（美國飛虎隊友好協會提供）
飛虎隊在駝峰航綫上使用的DC-3運輸機。（美國飛虎隊友好協會提供）
1937年陳納德前往中國時使用的護照，其職業列爲“農夫”。（美國飛虎隊友好協會提...
1937年陳納德前往中國時使用的護照，其職業列爲“農夫”。（美國飛虎隊友好協會提供）
陳納德1940年會回美國的日志。（美國飛虎隊友好協會提供）
陳納德1940年會回美國的日志。（美國飛虎隊友好協會提供）
陳納德穿過的軍服。（美國飛虎隊友好協會提供）
陳納德穿過的軍服。（美國飛虎隊友好協會提供）
飛虎隊啤酒。（美國飛虎隊友好協會提供）
飛虎隊啤酒。（美國飛虎隊友好協會提供）
陳納德航空博物館前的陳納德將軍雕像。（美國飛虎隊友好協會提供）
陳納德航空博物館前的陳納德將軍雕像。（美國飛虎隊友好協會提供）
訪問團在陳納德將軍故居前留影。（美國飛虎隊友好協會提供）
訪問團在陳納德將軍故居前留影。（美國飛虎隊友好協會提供）
飛虎隊的P-40戰鬥機。（美國飛虎隊友好協會提供）
飛虎隊的P-40戰鬥機。（美國飛虎隊友好協會提供）

博物館 華人 加州

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