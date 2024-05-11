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母親節禮物選花眼？ 實用型好物大推薦

記者张宏/洛杉磯即時報導
在亞馬遜出售的Barnetts Fine Biscotti母親節禮盒可謂人氣單品。（品牌官網圖）
在亞馬遜出售的Barnetts Fine Biscotti母親節禮盒可謂人氣單品。（品牌官網圖）

每年母親節讓兒女最頭疼的就是送什麼禮物了，鑑於上一輩人的價值觀，禮物一定要兼具實用性，因而推薦一些實用單品，作為大家母親節送禮物的參考，例如環保竹子衛生紙、汙漬洗滌劑或是與牙套、假牙和其他牙科硬體配合良好的牙具等。

疫情期間很多人囤衛生紙，可見衛生紙在生活中必備性。RB Life Brands的優質竹衛生紙不僅有實用性，且契合當下環保理念，由100%優質竹子製成，具有低過敏性和可生物降解性，且易於沖刷溶解，不含漂白劑、染料、墨水或香料。

RB Life Brands的優質竹衛生紙不僅有實用性，且契合當下環保理念。（品...
RB Life Brands的優質竹衛生紙不僅有實用性，且契合當下環保理念。（品牌官網圖）

在亞馬遜出售的Barnetts Fine Biscotti母親節禮盒可謂人氣單品，禮盒有15種手工製作的美味巧克力薄餅，美國製造，既有顏值又美味，吃起來帶著令人難以抗拒的嘎吱聲，新鮮出爐的威化餅裡塞滿了甜甜的榛果奶油餡料，口味包括杏仁脆餅、椰子、餅乾和奶油、薄荷、卡布奇諾等。這款單品在母親節是不會出錯的安全牌。

對於經常做家務的媽媽來說，這款單品會很貼心便捷，Spot Detergent汙漬洗滌劑片，可讓媽媽免於笨重的洗滌劑瓶。汙漬洗滌劑片便於攜帶，無論在家還是旅行途中，即使沒有洗衣機，只需在水槽中丟入洗滌劑片就能洗滌。

Spot Detergent汙漬洗滌劑片，讓媽媽免於搬運笨重的洗滌劑瓶。（品牌官...
Spot Detergent汙漬洗滌劑片，讓媽媽免於搬運笨重的洗滌劑瓶。（品牌官網圖）

對於喜歡時尚的媽媽，可贈送來自印度時尚品牌Chaa Latte的單品，由芝加哥設計，印度和紐約製造。Chaa Latte透過傳統工匠技藝用細節提升廓形，讓亞裔成熟女性身材得到修飾。Chaa Latte設計夾克、胸罩、西裝外套、上衣、褲子、洋裝和運動套裝等款式，價格適中，且單品中可搭配印度首飾，頗具風情。

Chaa Latte透過傳統工匠技藝用細節提升廓形，尤其讓亞裔成熟女性身材得到修...
Chaa Latte透過傳統工匠技藝用細節提升廓形，尤其讓亞裔成熟女性身材得到修飾。（品牌官網圖）

媽媽隨著年齡增長，牙齒健康和保護會成為重中之重，Dr. Ronald Plotka是波士頓知名牙醫，他發明的天然抗菌刷比標準刷毛細10倍，可深入到95%口腔形成的凹槽和間隙之間，在食物殘渣粘在牙齒前，打碎牙菌斑並刷掉食物殘渣。符合人體工學的舒適手柄易於握持，同時與牙套、假牙和其他牙科硬體配合良好。其每根刷毛都注入了銀，不僅賦予其標誌性色調，同時自然消除99%的細菌生長。

Dr. Ronald Plotka的天然抗菌刷比標準刷毛細10倍，可深入到95%...
Dr. Ronald Plotka的天然抗菌刷比標準刷毛細10倍，可深入到95%空腔形成的凹槽和間隙之間。（品牌官網圖）

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