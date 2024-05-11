我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

南加蒙市老翁駕車失誤 連撞公寓捲門和外牆

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
蒙市一名高齡駕駛撞毀公寓車庫捲門，導致結構損壞嚴重，居民被迫撤離。當局貼出禁居通知，並暫停社區供水服務。（記者張庭瑜/攝影）
蒙市一名高齡駕駛撞毀公寓車庫捲門，導致結構損壞嚴重，居民被迫撤離。當局貼出禁居通知，並暫停社區供水服務。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）一棟公寓樓5月8日（週三）下午發生離奇車禍，一名高齡駕駛開著新車特斯拉電動車，因為誤判社區公寓車庫捲門的開啟速度，直接撞上了尚未完全敞開的閘門。車輛失控後連續撞擊緊鄰車道的兩戶住宅外牆，導致牆體嚴重破損，車頭也被撞毀，兩個受災住戶不得不緊急撤離。

據目擊者陳小姐描述，該名駕駛試圖在自動門完全開啟前通過，結果，肇事車首先撞毀社區閘門，隨後因為失控，連續撞上緊鄰車道的兩戶住宅外牆。這一連串的撞擊導致牆壁嚴重破裂，第一住戶的車庫門也嚴重損壞，特別是造成社區總水管斷裂。社區管理處不得不在事發當晚緊急關閉總水管，直到隔日清晨才恢復正常供水。

警消單位接獲報案後迅速趕往現場處理。經過初步勘查，發現第一和第二戶住宅外牆嚴重毀損，已構成危樓，不適合繼續居住。受影響住戶被要求近期先入住附近旅館，費用可能由肇事老翁的保險公司承擔。

作為受影響戶之一，陳小姐坦言，此次意外凸顯該公寓屋齡已高，建築結構存在隱患。從外牆破口可一窺內部損壞的情形，令人擔憂建築的整體安全性。但基於通勤便利等因素，短期內會繼續居住，但將在租約到期後另覓居所。她強調，若有條件更好的選擇，自己必定會優先考慮搬離。

蒙市電車失控撞壞牆壁，危及公寓結構安全。（記者張庭瑜/攝影）
蒙市電車失控撞壞牆壁，危及公寓結構安全。（記者張庭瑜/攝影）
被撞損的公寓牆壁上，當局已緊急貼上通知，宣告該建築因結構安全問題暫時禁止居住，要...
被撞損的公寓牆壁上，當局已緊急貼上通知，宣告該建築因結構安全問題暫時禁止居住，要求居民暫遷至安全地點。（記者張庭瑜/攝影）
事發時的巨大撞擊聲引來周遭鄰居觀看，驚訝於眼前發生的意外景象。（讀者提供）
事發時的巨大撞擊聲引來周遭鄰居觀看，驚訝於眼前發生的意外景象。（讀者提供）

蒙特利公園市 特斯拉 電動車

上一則

母親節+畢業季 鮮花價漲仍熱賣

下一則

母親節禮物選花眼？ 實用型好物大推薦

延伸閱讀

亞裔月獻愛心 洛城女足捐助亞裔青年中心

亞裔月獻愛心 洛城女足捐助亞裔青年中心
首屆亞太裔峰會登場 聚焦社區議題

首屆亞太裔峰會登場 聚焦社區議題
走線人公寓 1房擠12床 1晚收15元 房東年入百萬

走線人公寓 1房擠12床 1晚收15元 房東年入百萬
非法短租屋數量激增 蒙市決發法律傳訊

非法短租屋數量激增 蒙市決發法律傳訊
AAPA論壇：罷免地檢長無助社區安全

AAPA論壇：罷免地檢長無助社區安全
布碌崙警民對話 華人怨竊盜猖獗盼警方加強作為

布碌崙警民對話 華人怨竊盜猖獗盼警方加強作為

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19
好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34

超人氣

更多 >
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬

4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬
謝金燕激瘦 遭批腋下像「大黑洞」

謝金燕激瘦 遭批腋下像「大黑洞」
強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光