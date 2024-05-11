南加蒙市老翁駕車失誤 連撞公寓捲門和外牆

蒙市一名高齡駕駛撞毀公寓車庫捲門，導致結構損壞嚴重，居民被迫撤離。當局貼出禁居通知，並暫停社區供水服務。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市 （Monterey Park）一棟公寓樓5月8日（週三）下午發生離奇車禍，一名高齡駕駛開著新車特斯拉電動車 ，因為誤判社區公寓車庫捲門的開啟速度，直接撞上了尚未完全敞開的閘門。車輛失控後連續撞擊緊鄰車道的兩戶住宅外牆，導致牆體嚴重破損，車頭也被撞毀，兩個受災住戶不得不緊急撤離。

據目擊者陳小姐描述，該名駕駛試圖在自動門完全開啟前通過，結果，肇事車首先撞毀社區閘門，隨後因為失控，連續撞上緊鄰車道的兩戶住宅外牆。這一連串的撞擊導致牆壁嚴重破裂，第一住戶的車庫門也嚴重損壞，特別是造成社區總水管斷裂。社區管理處不得不在事發當晚緊急關閉總水管，直到隔日清晨才恢復正常供水。

警消單位接獲報案後迅速趕往現場處理。經過初步勘查，發現第一和第二戶住宅外牆嚴重毀損，已構成危樓，不適合繼續居住。受影響住戶被要求近期先入住附近旅館，費用可能由肇事老翁的保險公司承擔。