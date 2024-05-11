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母親節+畢業季 鮮花價漲仍熱賣

記者楊青/洛杉磯即時報導
受高物價影響，今年母親節不少商家為民眾準備了更多經濟實惠型禮物。（記者楊青/攝影）
受高物價影響，今年母親節不少商家為民眾準備了更多經濟實惠型禮物。（記者楊青/攝影）

洛杉磯鮮花批發市場、超級大賣場、各地超市、遍佈社區和公路交口的街頭鮮花攤販，11日上午已到處可見手捧鮮花的男女。鮮花業者表示，母親節就像是鮮花行業的超級碗（Super bowl ），買花送給母親和家中長者的人特別多，加上這周正好是加州大學的畢業季，鮮花供應供不應求。

「小資超市」Trader Joe's聖蓋博谷山腳地區的多家分店，11日買花人潮洶湧，買花的大多數是女性，少數男士也穿插其中。格蘭杜拉王太太表示，她平常都是用後院種植的鮮花裝飾房間，但母親節不同，一定要正式買上幾束漂亮的鮮花送給母親和要好的長輩，才算過節。

Trader joe's格蘭杜拉分店值班經理表示，母親節與情人節不同，買花的大多數是女性，他笑言「女性還是比男性細心，更會疼愛母親」。他表示，通貨膨脹確實影響到今年母親節的鮮花價格，尤其是洛杉磯新移民增加，大家庭比例上升，一些客人母親節得買好些鮮花做禮，確實開銷不小。因為考慮這一點，該店今年特別準備了大量經濟實惠型的鮮花，比如5元一把鬱金香，9.99元一打紅玫瑰，帶盆的綉花一盆不到11元，還有更便宜的時令花束，3.99元就能表達心意，讓大家買得起。

通常比普通超市便宜20至30%的洛杉磯鮮花批發會市場，今年母親節鮮花價格也普遍升高，特級玫瑰兩打22元左右。業者表示，今年母親節的鮮花進貨成本增加了25%，價格確實比以前升高不少，比如高檔花卉中的牡丹，往年這個季節的批發價可以13到14元一打，今年起碼要18元，零售價更貴。

鮮花批發市場業者表示，好在今年的鮮花進口接近恢復到疫情之前的盛況，民眾可以有更多選擇，比如今年母親節最受歡迎的是粉色玫瑰和牡丹；同樣受歡迎的紅玫瑰、白玫瑰、向日葵，價錢卻可節省一些；綜合花束可以節省更多。

當日在聖迪瑪斯好市多（Costco）采購的林先生表示，他家12日舉辦母親節派對，有四個家庭四位母親來歡聚，「我吃驚發現Costco的玫瑰沒有提價，18.99元兩打」。不過他也發現，貨品都漲價不少，比如原來1.99元一瓶的汽酒，現在價格是3.49元；肉類和海鮮漲幅15至20%不等；三年前六元一大盒的奶酪，現在9.99元。林先生表示，他家今年母親節Party預算為300元，比上年增加20%左右。

受高物價影響，今年母親節不少商家為民眾準備了更多經濟實惠型禮物。（記者楊青/攝影...
受高物價影響，今年母親節不少商家為民眾準備了更多經濟實惠型禮物。（記者楊青/攝影）
受高物價影響，今年母親節不少商家為民眾準備了更多經濟實惠型禮物。（記者楊青/攝影...
受高物價影響，今年母親節不少商家為民眾準備了更多經濟實惠型禮物。（記者楊青/攝影）
Trader joe's聖蓋博谷山脚地區的多家分店11日買花人潮洶湧。（記者楊青...
Trader joe's聖蓋博谷山脚地區的多家分店11日買花人潮洶湧。（記者楊青/攝影）
Trader joe's聖蓋博谷山脚地區的多家分店11日買花人潮洶湧。（記者楊青...
Trader joe's聖蓋博谷山脚地區的多家分店11日買花人潮洶湧。（記者楊青/攝影）
十多年未漲價的汽酒，現在從1.99元漲到了3.49元。（記者楊青/攝影）
十多年未漲價的汽酒，現在從1.99元漲到了3.49元。（記者楊青/攝影）
Trader joe's聖蓋博谷山脚地區的多家分店11日買花人潮洶湧。（記者楊青...
Trader joe's聖蓋博谷山脚地區的多家分店11日買花人潮洶湧。（記者楊青/攝影）
受高物價影響，今年母親節不少商家為民眾準備了更多經濟實惠型禮物。（記者楊青/攝影...
受高物價影響，今年母親節不少商家為民眾準備了更多經濟實惠型禮物。（記者楊青/攝影）
母親節買花的人群中有不少年輕男孩。（記者楊青/攝影）
母親節買花的人群中有不少年輕男孩。（記者楊青/攝影）

母親節 洛杉磯 加州大學

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