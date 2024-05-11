聖蓋博消防開放日 演示滅火宣導防火
聖蓋博市消防局11日舉辦了一年一次的免費開放日，在第51號消防站現場演示了多種消防技術，有使用滅火器滅火，有水砲滅火遊戲，還有消防員拆卸車輛模擬救援演習等，民眾看得大呼過癮。此外，當天還有參觀活動，民眾可以入內瞭解消防員的日常工作環境。
影音：記者王若然／拍攝
上午10時，消防站門口已停放好兩輛紅色消防車和急救車，引來不少小朋友爭相合照。消防站內，聖蓋博警消部門設有攤位，為民眾提供相關安全知識。消防員們熱情地為小朋友分發消防帽和氫氣球等禮物。此外，還有彩繪區，小朋友可以用蠟筆為各種消防形象塗色。而消防站的後院更加熱鬧，民眾循著香味排隊領取熱狗和小零食、可樂。後院中還有遮陽棚庇護的餐桌椅供民眾休息、用餐。
聖蓋博市市長吳程遠（John Wu）、市議員丁言愉(Tony Ding )，市議員陳履正(Eric Chan)均現身與民同樂。吳程遠說，像這樣的消防局開放日非常有意義。民眾平時對消防人員很敬重，但有一定距離，這樣的活動可以拉近消防員與社區的關係，讓民眾第一手了解消防員的工作。
聖蓋博市有一南一北兩個消防站，51號消防站位於南邊，52號消防站位於北邊。根據聖蓋博市消防局局長Steven Wallace，目前聖蓋博市共有36名消防員，但仍在積極招聘中。吳程遠表示，目前很多城市的消防員都很缺人，原因之一就是成為合格的消防員，對體力和專業知識的要求非常高，有很多人在試用期就被淘汰。吳程遠非常支持城市增加警消人員，對保障社區安全至關重要。
除了聖蓋博市，華人聚集的蒙特利公園市（Monterey Park）也將在5月20日（周六）舉辦消防局開放日。地點位於第61號消防站（350 W Newmark Ave.），緊鄰蒙市市政廳。活動時間是早上8時至下午2時，其中8時至11時為煎餅早餐會，10元一人只收現金。11時至下午2時免費開放，有免費熱狗、小吃。屆時將有現場消防演習，照相打卡點，消防犬展示等活動。
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