全州首家！南加大新設器官移植診所落座賭城

圖為新開移植護理診所。（USC）

南加大 所屬凱克醫療（Keck Medicine）近日在拉斯維加斯開設新移植護理診所，增加對需要心臟或肝移植的人士提供專業、專門護理便利。這也是內華達州 第一家提供本地心臟移植服務的診所。

南加大（USC）指出，根據聯邦指定的器官捐贈組織在內華達州器官網絡的統計數據，有超過660名當地居民需要器官移植。但由於內華達州現有移植服務有限，許多人目前難以獲得相應的醫療護理。為滿足當地需求，南加大凱克醫療日前在拉斯維加斯開設一家新護理地點，為需要肝臟或心臟移植的拉斯維加斯及周邊社區患者，提供專業護理服務。

南加大凱克醫療首席執行官薩基特（Marty Sargeant）表示，「器官移植為患者帶來新希望，可能延長生命。我們很自豪能將南加大的救命護理和臨床專業帶到內華達州，並期待與當地醫師、患者、家庭和社區合作，幫助患者恢復健康。」

據悉，通過USC凱克醫療進行移植的患者，可以獲得一個多學科專家團隊的護理，包括USC移植研究所的外科醫師、內科醫師和護士、社會工作者、輔導員、接受專業培訓的營養師、藥劑師，以及一個專門的移植協調員，負責在移植的各個階段管理護理。

當患者到訪拉斯維加斯新設診所時，他們將首先接受移植評估，該評估可能包括其他當地醫療提供者進行的醫學影像學和診所測試，以確定他們是否適合移植手術。

完成評估並且與合適的器官匹配後，患者可以在洛杉磯 USC凱克醫院接受移植手術，然後返回位於拉斯維加斯的診所進行手術後的追蹤護理。