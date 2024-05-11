好萊塢錄音室外成排大花盆 阻擋遊民搭帳篷

好萊塢著名錄音室 Sunset Sound 自費在門外放置花盆阻擋遊民紮營。（abc7電視台）

洛杉磯好萊塢 知名的日落之聲錄音室（Sunset Sound Recording Studio），最近自行出資在入口附近安裝花園床和花盆，以阻止遊民 在該區域搭建帳篷。製作人登普西（Drew Dempsey）表示，此舉旨在保障員工和訪客的便利與安全，並非驅逐遊民。

登普西進一步說明，過去遊民營地的存在嚴重影響了錄音室的正常運營，不僅造成出入不便，還接連發生竊盜和縱火 事件，包括今年2月的空白支票竊盜案及去年的兩次縱火事件，嚴重威脅到企業的財務安全和員工安全。儘管日落之聲錄音室曾錄製過多位著名音樂家的唱片，如麥莉（Miley Cyrus）、泰勒絲（Taylor Swift）和艾爾頓強（Elton John），但遊民困擾日益嚴重，令錄音室面臨可能破產的風險。登普西透露，遊民頻繁出現導致一名年輕女員工因夜晚不安全而辭職。

當地居民對於企業和市政府的處理方式有著複雜的看法。居民阿爾曼札（Nicholas Almanza）表示，雖然理解企業需要保護財產，但也認為遊民是城市生活中無法避免的一部分。

目前，好萊塢日落大道上的多家企業外都設置類似的花園床和花盆，顯著改善了該區域的環境。對此，媒體已多次聯繫市政府官員的反應，但迄今尚未獲得任何官方回應。