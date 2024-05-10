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重裁誤判入獄23年 洛縣賠兩男2400萬元

洛杉磯訊
洛杉磯縣政委員會7日未經討論批准向兩名被認爲是錯誤監禁超過23年的男子支付2400萬元賠償金。（洛縣縣城委員會）
洛杉磯縣政委員會7日未經討論批准向兩名被認爲是錯誤監禁超過23年的男子支付2400萬元賠償金。（洛縣縣城委員會）

洛杉磯縣政委員會7日未經討論，批准向兩名被認為是錯誤監禁超過23年的男子支付2400萬元賠償金。兩人1997年被裁定謀殺罪名成立，但兩人一直不認罪，並堅持上訴。

在監禁將近20年後，洛杉磯的一個非營利組織，在三年前要求洛杉磯檢察官辦公室對現年45歲John Klene和42歲Eduardo Dumbrique涉嫌的謀殺案展開重新調查。最終經過新一輪庭審，他們被無罪釋放。

兩名男子均為洛縣居民，他們2022年向聯邦法庭提告27年前因涉嫌謀殺Alarcon被捕與定罪。

根據當年起訴書，1997年6月28日深夜11時左右，25歲的幫派成員Antonio Alarcon在霍桑市（Hawthorne） 11650 Prairie Ave的一處公用電話附近，被駕車路過的人射殺（drive-by shooting）。

幾天后，Santo ``Payaso'' Alvarez在托倫斯被捕，原因是非法持有槍枝和吸毒，Alvarez也是一名幫派成員。他當時以提供Antonio Alarcon謀殺案線索，換取釋放。Alvarez聲稱，他當時看到時年15歲的Dumbrique和18歲的Klene在一起，並聽到Klene說他計劃殺害Alarcon。

根據起訴書，有證人表示，Klene和Dumbrique在謀殺案發生的當晚，在Klene父母家觀看泰森（Mike Tyson）和荷利菲德（Evander Holyfield）的重量級拳王爭奪戰。

負責調查的洛杉磯縣警局，最後接受Alvarez證詞，洛杉磯縣地檢署對Klene和Dumbrique提出謀殺起訴。

1998年12月4日，洛縣陪審團裁定兩人一級謀殺罪成立。兩人均被判終身監禁，不得假釋。他們隨後的上訴被駁回。

2012年3月，Klene得知另一名男子曾承認謀殺Antonio Alarcon。Klene聯繫托倫斯的非營利組織Innocence Matters代表其提出翻案上訴。

2021年2月19日，Klene的上訴獲得批准，控罪解除並放人。一同被定罪名成立並入獄的Dumbrique，也獲得釋放。

2022年11月，兩人向洛杉磯聯邦法院提出民權訴訟，指受到政府執法部門陷害。

洛縣縣政委員會在7日的監事會上解釋賠償原因表示，給兩人賠償2400萬元，是鑑於高風險和訴訟的不確定性，避免進一步訴訟費用考慮下做出的決定。洛縣警局和洛杉磯地檢署都未對洛縣委員會的賠償決定做評論。

洛杉磯 洛縣

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