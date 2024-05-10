主會場被占領 Pomona學院畢業禮轉校外

親哈支持者占領Pomana College畢業典禮主會場。（記者楊青/攝影）

全國知名文理學院Pomona College10日下午表示，由於校園2024畢業典禮主會場被親哈支持者占領，學校決定將本周末最大的畢業典禮轉至洛杉磯 市中心的Shrine Auditorium舉辦，並為畢業生以及親友團提供免費交通和保安服務。這也是Pomona College創辦137年以來，首次在校園外舉辦畢業典禮。

視頻來源：記者楊青/拍攝，洛杉磯採訪中心後製

Pomona College本周一在校園顯著位置搭建好正規的畢業典禮主會場。但從周二開始，頭包格子布、戴著口罩的親巴支持者陸續占領會場，他們在會場顯著位置插上紅綠黑白四色旗和寫有「Free Palestine」標牌，100多人在會場搭建了不少帳篷，24小時守衛。占領陣營要求校方答應支持哈馬斯，同時承諾斷絕任何以色列 及親以色列團體的經濟援助和學術往來。到10日中午，雙方沒有達成任何協議。

Pomona College的多場畢業典禮，從10日下午開始至12日前後三天陸續登場，其中最大型的畢業典禮將集中在11日和12日。10日上午開始，校園中到處可見身穿學位袍的畢業生和全國各地前來慶祝的親友們，今年的畢業生包括不少華人 孩子。

10日上午在校園照相留念的三名華人學生受訪表示，雖然上學很重要，參加社會活動也是大學生活的特殊體驗。一名華人女生表示，她馬上就要離開校園，但四年的大學教會她學業很重要，但關心社會、關心世界、關心人類事務也很重要。

當天在校園活動的大多數學生不願意公開表達校園被占領的看法；少部分學生表示，學生有言論和集會自由；另外部分學生則表示，校園有自己的規章，集會和抗議活動也應該遵守。多位畢業生則表示，他們四年前因為疫情錯過了高中畢業典禮，很久以來就渴望人生中最大的畢業典禮，現在面臨這種亂哄哄的場面，眼看畢業典禮很可能會泡湯，很可惜，很無奈。

相當多的畢業生則認為，並不是只有上台領取畢業證和校長合影才是畢業典禮，這些天在校園和同學、家人合影留念，和同學老師告別也是畢業禮。一群爬上校園高牆合影的畢業生表示，這將是他們人生中最值得回憶的時刻。

不過來自緬因州的畢業生家長強森夫婦表示，他們為兒子喬治的這場畢業典禮已經準備了兩年，兩年前他們就定了大學附近的酒店，這個星期特別請了假來參加兒子的畢業典禮。強森太太說，喬治是她家的第一個大學生，他的弟弟妹妹們都在家等著看哥哥的畢業典禮，她認為學校目前的處理方式太過軟弱，姑息養奸。

Pomona College除了被佔領的畢業典禮主會場外，校方10日上午在校園一處僻靜的樹林裡臨時增加了一個畢業會場，第三個小型畢業會場也在準備當中，與抗議人群「躲貓貓」。