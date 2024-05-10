「全球AI電影馬拉松」洛杉磯啟動 10萬獎金挺IP二創
全球首部AI電影Sora洛杉磯首映，引發全球多家影視企業加緊推進AI技術在影視產業鏈中的應用。上海電影家近日在洛杉磯宣布啟動「全球AI電影馬拉松大賽」，將以10萬元獎金，及總額不超過10億人民幣的合作投資，在全球發掘和尋找優質AI影視創投項目，吸納和招募全球AI+影視方向的頂尖人才。
上海電影股份有限公司及上影新視野基金會日前在洛杉磯舉行「暢想未來：全球AI電影時代」發布會。上影集團董事長、上影股董事長王健兒與好萊塢影視業專家、中國留學生代表等，就AI在影視創作的應用進行探討。他表示，上海和洛杉磯都是「世界電影之都」，上影期望站在世界影視科技與創意前沿，推動上影旗下IP+AI項目實際落地，共同打造全球AI影視生態聯盟。
這次全球AI電影馬拉松，由上海電影股份公司攜手上影新視野基金及青年電影創作者平台filMarathon共同主辦，上影旗下美術電影製片廠、上影元公司、上影昊浦影視基地作為大賽協辦方，將從製片生產、IP合作、產業基地賦能等方向推動「影視+AI」及「IP+AI」合作落地。中美影展組委會作為海外協辦方，將與上影攜手推動中美電影人在AI電影領域的交流與合作。
應邀參加當天啟動儀式的中國駐洛杉磯總領館副總領事李志強表示，中美作為全球最大的兩個電影市場，無論在產業發展或產業經濟利益上都高度互補，借助本次大賽，中美影視界可攜手發揮人工智慧優勢，進行務實高效的合作與積極有益的探索。
此次大賽向全球開放。大賽設置「神話世界」和「科幻宇宙」兩大賽道，分別開放《哪吒鬧海》IP及號稱中國科幻「四大天王」之一何夕IP。參賽團隊及個人可自由選擇賽道，在為期三週的限時命題比賽中，以AI工具進行2-3分鐘的概念短片創作。中國電影家協會副主席、上影集團董事長、《繁花》出品人王健兒擔任評審會主席；中國首位百億票房導演陳思誠、 《中國奇譚》總導演陳廖宇、知名導演和編劇張末、德國新媒體藝術家Alexander Barndt等人組成評審團。
Bilibili作為競賽獨家合作內容平台，輔助優秀作品傳播。比賽同時聯合全球著名大學及其他合作夥伴舉辦線下線上工作坊，為參賽者提供才華展示、學習交流平台。大賽優勝作品獎在2024年6月第26屆上海國際電影節展示。「全球AI電影馬拉松」報名頻道：https://filmarathon.com/global-ai/
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