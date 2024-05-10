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「全球AI電影馬拉松」洛杉磯啟動 10萬獎金挺IP二創

洛杉磯訊
中美電影節中美電視節委員共同主席、奧斯卡金像獎電影《百萬寶貝》製片人Andre Morgan表示樂見中國影視企業和優秀人才對好萊塢科技電影的積極參與和投入。（主辦單位提供）
中美電影節中美電視節委員共同主席、奧斯卡金像獎電影《百萬寶貝》製片人Andre Morgan表示樂見中國影視企業和優秀人才對好萊塢科技電影的積極參與和投入。（主辦單位提供）

全球首部AI電影Sora洛杉磯首映，引發全球多家影視企業加緊推進AI技術在影視產業鏈中的應用。上海電影家近日在洛杉磯宣布啟動「全球AI電影馬拉松大賽」，將以10萬元獎金，及總額不超過10億人民幣的合作投資，在全球發掘和尋找優質AI影視創投項目，吸納和招募全球AI+影視方向的頂尖人才。

上海電影股份有限公司及上影新視野基金會日前在洛杉磯舉行「暢想未來：全球AI電影時代」發布會。上影集團董事長、上影股董事長王健兒與好萊塢影視業專家、中國留學生代表等，就AI在影視創作的應用進行探討。他表示，上海和洛杉磯都是「世界電影之都」，上影期望站在世界影視科技與創意前沿，推動上影旗下IP+AI項目實際落地，共同打造全球AI影視生態聯盟。

這次全球AI電影馬拉松，由上海電影股份公司攜手上影新視野基金及青年電影創作者平台filMarathon共同主辦，上影旗下美術電影製片廠、上影元公司、上影昊浦影視基地作為大賽協辦方，將從製片生產、IP合作、產業基地賦能等方向推動「影視+AI」及「IP+AI」合作落地。中美影展組委會作為海外協辦方，將與上影攜手推動中美電影人在AI電影領域的交流與合作。

應邀參加當天啟動儀式的中國駐洛杉磯總領館副總領事李志強表示，中美作為全球最大的兩個電影市場，無論在產業發展或產業經濟利益上都高度互補，借助本次大賽，中美影視界可攜手發揮人工智慧優勢，進行務實高效的合作與積極有益的探索。

此次大賽向全球開放。大賽設置「神話世界」和「科幻宇宙」兩大賽道，分別開放《哪吒鬧海》IP及號稱中國科幻「四大天王」之一何夕IP。參賽團隊及個人可自由選擇賽道，在為期三週的限時命題比賽中，以AI工具進行2-3分鐘的概念短片創作。中國電影家協會副主席、上影集團董事長、《繁花》出品人王健兒擔任評審會主席；中國首位百億票房導演陳思誠、 《中國奇譚》總導演陳廖宇、知名導演和編劇張末、德國新媒體藝術家Alexander Barndt等人組成評審團。

Bilibili作為競賽獨家合作內容平台，輔助優秀作品傳播。比賽同時聯合全球著名大學及其他合作夥伴舉辦線下線上工作坊，為參賽者提供才華展示、學習交流平台。大賽優勝作品獎在2024年6月第26屆上海國際電影節展示。「全球AI電影馬拉松」報名頻道：https://filmarathon.com/global-ai/

中國電影家協會副主席、上影集團董事長王健兒（右）在「全球AI電影馬拉松大賽」啓動...
中國電影家協會副主席、上影集團董事長王健兒（右）在「全球AI電影馬拉松大賽」啓動儀式上與好萊塢影視業界交流。（主辦單位提供）
中國電影家協會副主席、上影集團董事長王健兒（講者）宣佈啓動「全球AI電影馬拉松大...
中國電影家協會副主席、上影集團董事長王健兒（講者）宣佈啓動「全球AI電影馬拉松大賽」。（主辦單位提供）
中國電影家協會副主席、上影集團董事長王健兒介紹中國AI影視創投計劃。（主辦單位提...
中國電影家協會副主席、上影集團董事長王健兒介紹中國AI影視創投計劃。（主辦單位提供）

AI 洛杉磯 馬拉松

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