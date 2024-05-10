海華音樂季聯合合唱音樂會35周年 彭美杏推廣母語歌唱

從小喜歡唱歌的彭美杏表示，為喜歡唱歌的愛樂人提供相互切磋和觀摩的平台，是她人生中非常愉快的事情。（記者楊青/攝影）

南加 州海華音樂季聯合合唱音樂會今年邁入35年，超過三分之一世紀連續舉辦大型音樂饗宴，來自台灣新竹的歌唱愛樂人彭美杏，是背後默默耕耘的推手。

彭美杏專業電腦科技，同時經營自己的地產投資公司，先生則是是波音公司工程師，兩個孩子主修醫學，全家四人在各自的領域上發光。但彭美杏和先生共同愛好唱歌，兩人中學時代就是新竹地區的唱將。35年前，她開始組織南加州 地區海華音樂季聯合合唱音樂會，一辦就是幾十年。

同時也是南加客家會會員的她，多年來也一直致力於客家方言的推廣和傳承，希望南加州的客家後生不忘母語，「後來想到說使用歌唱的方法寓教於樂，小朋友更容易記得」，她先後與台灣人獅子會合作，連續15年舉辦兒童客家話母語歌唱比賽，讓在美生長的第二代、第三代華人 有機會學習客家話、閩南話和多種地方母語。

持續35年舉辦大型比賽不容易，持續幾十年的大型團體活動組織更難，每次音樂會都要準備幾個月。彭美杏笑說，她從年輕時候到現在滿臉皺紋，很多合唱團跟著她唱了35年，指揮老師換過，團員換過，但是大家對唱歌的熱愛有增無減。她也特別感謝自己的工作團隊，熱情、善良而單純，從音響到計劃，從宣傳到現場的錄像錄音，義工們樂此不彼；每個合唱團的團長也特別負責，組織人員，綵排練習，傳達規則等等，兢兢業業。