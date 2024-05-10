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海華音樂季聯合合唱音樂會35周年 彭美杏推廣母語歌唱

記者楊青/鮑爾溫公園市即時報導
從小喜歡唱歌的彭美杏表示，為喜歡唱歌的愛樂人提供相互切磋和觀摩的平台，是她人生中非常愉快的事情。（記者楊青/攝影）
從小喜歡唱歌的彭美杏表示，為喜歡唱歌的愛樂人提供相互切磋和觀摩的平台，是她人生中非常愉快的事情。（記者楊青/攝影）

南加州海華音樂季聯合合唱音樂會今年邁入35年，超過三分之一世紀連續舉辦大型音樂饗宴，來自台灣新竹的歌唱愛樂人彭美杏，是背後默默耕耘的推手。

彭美杏專業電腦科技，同時經營自己的地產投資公司，先生則是是波音公司工程師，兩個孩子主修醫學，全家四人在各自的領域上發光。但彭美杏和先生共同愛好唱歌，兩人中學時代就是新竹地區的唱將。35年前，她開始組織南加州地區海華音樂季聯合合唱音樂會，一辦就是幾十年。

同時也是南加客家會會員的她，多年來也一直致力於客家方言的推廣和傳承，希望南加州的客家後生不忘母語，「後來想到說使用歌唱的方法寓教於樂，小朋友更容易記得」，她先後與台灣人獅子會合作，連續15年舉辦兒童客家話母語歌唱比賽，讓在美生長的第二代、第三代華人有機會學習客家話、閩南話和多種地方母語。

持續35年舉辦大型比賽不容易，持續幾十年的大型團體活動組織更難，每次音樂會都要準備幾個月。彭美杏笑說，她從年輕時候到現在滿臉皺紋，很多合唱團跟著她唱了35年，指揮老師換過，團員換過，但是大家對唱歌的熱愛有增無減。她也特別感謝自己的工作團隊，熱情、善良而單純，從音響到計劃，從宣傳到現場的錄像錄音，義工們樂此不彼；每個合唱團的團長也特別負責，組織人員，綵排練習，傳達規則等等，兢兢業業。

彭美杏表示，南加華人喜歡唱歌的愛樂人不少，合唱團成員來自各行各業，有老師有醫生有會計師有企業人士，但不管哪個行業，大家都對音樂和唱歌極其熱愛，海華音樂季聯合合唱音樂會高峰期參加的合唱團最多有28個，音樂會前後兩天，包括一些青少年和兒童合唱團，也表現歌唱的濃厚興趣和潛力。不過她表示，因為年青一代和長輩們唱的歌曲風格和路線不太一樣，加上很多孩子有課業壓力，所以近年將音樂會整合為一天，未來打算給小朋友們量身訂作自己的音樂季。

聯邦眾議員趙美心（左）在2024南加海華音樂季聯合合唱音樂會上向彭美杏（右）頒獎...
聯邦眾議員趙美心（左）在2024南加海華音樂季聯合合唱音樂會上向彭美杏（右）頒獎，感謝她為合唱音樂傳播做出的貢獻。（記者楊青/攝影）

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