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南加僑界發起520就職賀詞 六大社團祝福期待

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
僑務委員溫玉玲統籌南加僑界聯合刊登報紙廣告，祝賀中華民國第16任總統、副總統520就職大典，展現僑胞對台灣民主政治的支持。（溫玉玲提供）
僑務委員溫玉玲統籌南加僑界聯合刊登報紙廣告，祝賀中華民國第16任總統、副總統520就職大典，展現僑胞對台灣民主政治的支持。（溫玉玲提供）

適逢中華民國第16任總統、副總統520（5月20日）就職，南加州僑界聯合發起系列祝賀廣告，由六大僑團接力刊登，展現海外僑胞的祝福和期待。統籌該項活動的僑務委員溫玉玲表示，海外僑胞人在他鄉，心繫台灣，對家鄉的民主政治引以為榮。

活動自5月14日起在世界日報連續刊登六天全版廣告，首日由國策顧問及僑務委員拉開序幕，15日由中華會館登場，16日是世界華人工商婦女企管協會南加州分會、大洛杉磯分會、橙縣分會共同祝賀，17日由南加州台灣旅館業同業公會與台灣人獅子會刊登，18日洛杉磯台美商會獻上祝福，19日大洛杉磯台灣會館壓軸。廣告內容由各僑團自行設計，除了總統、副總統照片外，也呈現各僑團領袖的團體照，展現濃濃的祝福意味。

溫玉玲表示，雖然在聯繫過程中遇到一些挑戰，但她選擇先與態度正面的僑領溝通，最終獲得六個僑團的支持。「台灣每4年有民選的總統副總統，有這樣的一個自由民主的表達，值得在華人社會發揚光大」。溫玉玲說，「希望透過我們海外鄉親給故鄉的祝福，讓他們知道我們人在海外，心在台灣。」

溫玉玲本人也將親自返台參加520就職典禮，她期許新任總統、副總統在未來的四年任內，落實政見，兌現承諾，建設民主繁榮的國家。相信有海外鄉親的祝福和支持，新政府必能在未來的道路上更有作為，確保台灣國泰民安。

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會會長林慧懿表示，世華響應僑界聯合刊登520就職祝賀廣告，一方面是為了促進僑界團結，另一方面則是基於身為僑胞的愛國情懷。期待新政府能夠放下黨派成見，以人民福祉和國家利益為重，帶領台灣再創亞洲四小龍的輝煌榮景。同時，她也期許新任總統和副總統能夠擔負起國家重任，為民眾謀福利，讓台灣早日恢復往日的榮光。

大洛杉磯台灣會館秘書長暨僑務顧問吳兆峰表示，此次僑界響應聯合刊登520就職賀詞，展現海外僑民對台灣的支持與祝福。他指出，隨著蔡英文總統8年任期結束，民進黨再度贏得大選，掌舵未來4年的國政。對於海內外的台灣人而言，這其中存在著許多未知數，但同時也寄予厚望。透過這次的賀詞刊登，代表著僑領與僑團代表都表達對新政府的期許，希望賴清德與蕭美琴政府順利展開執政之旅。

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